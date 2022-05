Week-end de l'Ascension : plus de 850 km de bouchons à la mi-journée, un dimanche noir sur les routes du retour

Bison futé a annoncé un dimanche avec une «circulation extrêmement difficile» sur tout le territoire pour cette fin de week-end prolongé de l’Ascension. A la mi-journée, plus de 850 km de bouchons ont été recensés sur les routes de France.

Ce dimanche s’annonce particulièrement compliqué pour les automobilistes. Bison futé avait prévu une circulation extrêmement difficile sur toutes les routes de France dans le sens des retours. Et effectivement, près de 850 km de bouchons ont été recensés à la mi-journée.

Les principales difficultés se concentraient principalement dans le sud notamment sur l'A7 avec une circulation en accordéon de 80 km de Mornas (Vaucluse) à Portes-lès-Valence (Drôme) vers 12H30, selon Bison Fûté.

Le centre national d’information routière a placé la journée en indice noir, le plus fort. Il a également communiqué quelques astuces pour éviter le plus fort des bouchons.

Au niveau de l’Île-de-France et des grandes villes françaises, Bison futé recommande de traverser ou regagner ces zones avant midi. Il invite aussi les conducteurs à éviter l’axe Rouen-Paris entre 10h et 19h et d’éviter les routes entre Nantes et la capitale de 10h à 19h.

2 heures d'attente dans le tunnel du Mont-Blanc

De manière générale, Bison futé prévoit des difficultés en journée sur tout le territoire. Ainsi, l’A7, qui relie Orange à Lyon est fortement déconseillée entre 8h et 20h. De même pour la route entre Marseille et Orange entre 10h et 20h.

Sur l’A9, la route sera bondée de voitures entre Narbonne et Orange, surtout de 11h à 19h, de même entre Perpignan et Narbonne de 10h à 18h.

Sur l’A13, entre Caen et Rouen, la circulation sera encore plus compliquée entre 9h et 15h.

A l’ouest, l’axe entre Rennes et Laval est à éviter de 9h à 19h, il en est de même pour les routes entre Laval et Le Mans entre 11h et 19h. La circulation est annoncée comme très compliquée entre Nantes et Niort, particulièrement entre 15h et 17h.

Enfin, si possible, éviter de prendre l’A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 9h et 16h.

D’après l’agence routière, le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc sera pénible. Une pointe avec une attente supérieure à 2 heures d’attente est attendue entre 17h et 21h.

Comme pour tout trajet sur autoroute, le gouvernement conseille aux usagers de rester à l’écoute des informations routières via la station 107.7 FM.