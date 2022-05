Impôts 2022 : comment modifier une déclaration de revenus déjà envoyée ?

La déclaration de revenus, nécessaire à l'établissement de l'impôt, est un passage obligé pour les contribuables français. Mais parfois, une erreur ou un oubli peut s'y glisser. Voici comment modifier une déclaration déjà envoyée.

Que l'on soit atteint de phobie administrative ou pas, déclarer ses revenus aux services des impôts n'est pas toujours aisé. Et il arrive parfois de commettre une petite erreur ou d'oublier une information importante. Pas de panique, même envoyée, une déclaration peut être modifiée.

Pour ceux qui réalisent leur déclaration en ligne, il est en effet possible de corriger celle-ci même après l'avoir signée et envoyée, et ce jusqu'à la date limite. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'espace particulier, de cliquer sur «Accéder à la déclaration en ligne», puis sur «Corriger». Une modification peut ensuite être faite sur les montants renseignés, ou encore sur les cases cochées ou non.

Certains renseignements ne peuvent en revanche pas être modifiés de cette façon. En effet, corriger un changement de situation de famille (mariage, PACS, rupture de PACS, divorce, décès), «vous devez déposer auprès de votre service des impôts des particuliers une déclaration sur papier, complétée d'un courrier explicatif demandant que cette déclaration annule et remplace la déclaration en ligne», précise le site Service Public.

Des corrections possibles après la date limite

Mais une fois la date limite passée, des modifications restent possibles. Une fois l'avis d'imposition reçu, fin juillet, une erreur peut encore être corrigée «grâce au service de correction en ligne», disponible «à partir de début août et jusqu'à mi-décembre 2022», précise le site de l'administration fiscale.

Pour ce qui est des déclarations papier (qui doivent être faites ce mardi 31 mai dernier délai), même si les modifications ne se font pas aussi facilement, elles restent possibles. Pour cela, il suffit de procéder par courrier, «en mentionnant uniquement les éléments dont vous demandez la correction», explique service-public.fr.

Il est également possible de déposer une nouvelle déclaration de revenus sur papier (les formulaires sont disponibles en ligne ou dans les centres des finances publiques). Si vous optez pour cette solution, sachez toutefois qu'il est nécessaire d'indiquer sur la première page de cette nouvelle déclaration la mention «Déclaration rectificative, annule et remplace». Il faut également y inscrire tous les éléments à déclarer, même ceux qui n'étaient pas faux dans la première déclaration.