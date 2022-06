Incidents au stade de France : ce qu'il faut retenir des auditions de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra

Quatre jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions au stade de France, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports étaient auditionnés au Sénat sur les raisons des défaillances d’organisation.

Gérald Darmanin a expliqué prendre la parole avec le «souci de la transparence», assurant que «le gouvernement n’a rien à cacher». Il a en préambule tenu également à dire qu’il regrettait les critiques formulées à l’encontre des forces de l’ordre. Au total, 6.800 policiers et gendarmes étaient mobilisés, a-t-il indiqué, estimant que les effectifs étaient «largement» suffisants.

«Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées», a néanmoins reconnu le ministre. Il a notamment pointé les difficultés sur les lignes du RER B et D, liées à la grève. A partir de 19h, jusqu’à 15.000 personnes ont été massées entre la sortie d’une station et la zone de préfiltrage.

Or, entre 50% et 70% des billets présentés aux stadiers étaient faux, selon le ministre. Deux types de fraude ont été recensés : de faux billets achetés volontairement «à la sauvette», et de faux billets achetés «en toute honnêteté», selon les mots du ministre. Cette masse de personnes qui n’a pas pu passer la zone de préfiltrage, ajoutée à celle arrivant du RER, a conduit à de premiers problèmes, a-t-il expliqué.

Un préfiltrage levé, les forces de l’ordre interviennent pour protéger l’accès au stade

Le préfiltrage a donc été levé pour éviter «des drames», permettant de faire passer tout le monde, à la demande du préfet de police, a précisé Gérald Darmanin. Cela a cependant eu pour conséquence un nouveau blocage aux tourniquets du stade, avec encore plus de 2.500 billets refusés. Il s’agissait soit de faux tickets, soit de tickets valables ayant été dupliqués par les faussaires et dont les porteurs étaient déjà entrés.

Ce nouveau blocage a eu pour effet un afflux de personnes contre les grilles du stade. Les forces de l’ordre ont donc été déployées à l’intérieur de l’enceinte pour empêcher un mouvement de foule et contenir les pressions sur les tourniquets. Les grilles étant réglées pour céder en cas de trop forte pression (300kg), le risque était un envahissement du stade.

Gérald Darmanin a précisé que 30.000 à 40.000 personnes supplémentaires, sans billets ou en possession de faux billets, se sont retrouvées samedi dernier devant le stade. Certaines ont pu pénétrer dans le stade, mais la grande majorité est restée devant les grilles.

Les policiers redéployés et ne pouvant plus lutter contre la délinquance

Concernant les chiffres d’interpellations, 29 ont eu lieu aux abords du stade, en lien avec l’évènement sportif. 81 autres l’ont été pour des faits de délinquance, dont 25 personnes étrangères, venant d’un pays hors de l’UE, a dévoilé Gérald Darmanin. Le ministre a expliqué que les autorités ont sans doute sous-estimé les troubles à l’ordre public, en marge du match.

Cela a notamment été lié à la levée du cordon de préfiltrage, qui permet en principe de dégager une zone protégée de cette délinquance. Les policiers ayant été redéployés pour protéger les grilles, il n'en restait plus suffisamment pour opérer contre les agresseurs et les voleurs qui s'en prenaient aux supporters.

Gérald Darmanin a dévoilé la mise en place de possibilité de dépôts de plainte depuis l’Angleterre et l’Espagne pour les supporters ayant dû rentrer dans leurs pays.

Cinq points à améliorer

Des regrets ont été exprimés concernant l’utilisation de gaz lacrymogène, notamment en présence d’enfants, et pour les 2.700 supporters munis de billets valables mais n’ayant pas pu voir le match. Une compensation financière, en concertation avec l’UEFA, devra leur être proposée, a indiqué la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Outre cette compensation, la ministre a nommé trois autres décisions prises suite aux débordements : demander une enquête à l’UEFA, notamment sur les faux billets, réaliser un rapport public et renforcer le pilotage des grands évènements, notamment les rencontres à risque.

Elle a ensuite conclu en pointant cinq points à améliorer, pour les prochaines organisations d’évènements sportifs en France : la gestion des flux, la communication aux supporters prenant les transports en commun, la sécurité, une intégration plus efficace des services de lutte contre la délinquance au sein de ceux devant gérer le déroulement de l’évènement, et l’utilisation plus systématique de la billetterie électronique.