Voici le montant du revenu à partir duquel on est «riche»

L’Observatoire des inégalités a publié un rapport où il définit le seuil pour être riche en France, estimé à 3.673 euros de revenu net par mois pour une personne seule.

Les Français sont riches dès lors qu’ils touchent un revenu de 3.673 euros net par mois. C’est en tout cas ce qu’affirme l’Observatoire des inégalités, dans son dernier «rapport sur les riches en France». Pour les couples, le seuil de richesse a été établi à 7.713 euros net mensuel (avec deux enfants à charge).

Ces sommes, obtenues en doublant le revenu médian (la moitié des salariés gagne plus, l'autre moitié gagne moins), font que 4,5 millions de personnes sont donc considérées comme riches. Soit 7,1% de la population.

Propriétaire, vivant en Ile-de-France...

Le rapport pointe également que pour être considéré comme faisant partie des 1% les plus riches du pays, il faut un salaire mensuel net de 7.180 euros ou plus pour une personne. Pour être classé dans les 0,1% les plus riches, la barre à égaler ou dépasser est de 17.538 euros.

Il est à noter que les 10% des Français les plus aisés ont vu leur niveau de vie annuel grimper de 9.100 euros, de 1999 à 2019, quand celui de la classe moyenne a connu une hausse de 3.300 euros.

Par ailleurs, l’Observatoire a aussi estimé un seuil de richesse en termes de patrimoine, évalué à 490.000 euros, soit le triple du patrimoine médian des Français. Cette barre est dépassée par 16% des ménages du pays, et 4% d’entre eux sont même millionnaires.

Enfin, s’il fallait définir un «portrait-robot» des personnes riches, elles seraient propriétaires de leur logement (82% le sont), âgées de 57 ans et vivraient en Ile-de-France (28%, dont 16% à Paris ou dans les Hauts-de-Seine). Du côté de leurs professions, 68% des actifs fortunés sont cadres supérieurs, libéraux, chefs d’entreprise, artisans ou commerçants.