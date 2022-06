Incidents au Stade de France : 61 % des Français favorables au fait de donner la nationalité des personnes interpellées, selon notre sondage

Faut-il révéler la nationalité des personnes interpellées lors des débordements survenus le soir de la finale de la Ligue des champions ? Gérald Darmanin s'y oppose mais, selon un sondage CSA pour CNEWS paru ce vendredi 3 juin, les Français y sont favorables à 61 %.

«Je n'ai pas à donner la nationalité des personnes que nous interpellons», a lâché mercredi Gérald Darmanin, devant la commission des lois du Sénat. Cette sortie du ministre de l'Intérieur, alors interrogé à propos des incidents survenus au Stade de France, a suscité de nombreuses réactions.

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 3 juin, 61 % des Français ne sont pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur et sont favorables à la révélation de la nationalité des personnes interpellées ce soir-là.

Parmi les interrogés, 37 % soutiennent d'ailleurs franchement cette idée puisqu'ils se disent «tout à fait pour». Les 24 % restants ont opté pour un «plutôt pour» plus mesuré. Dans le camp opposé les «tout à fait contre» (18 %) et les «plutôt contre» (20 %) sont presque équivalents. A noter qu'1 % des répondants a choisi de «ne pas se prononcer».

Les hommes tiennent davantage que les femmes à ce que la nationalité des personnes interpellées au Stade de France soit révélée, à 66 % contre 57 %. Le «oui» franc est d'ailleurs très présent chez ses messieurs, avec 45 % de «totalement pour».

L'adhésion à une telle mesure semble en outre se renforcer avec l'âge, puisque le plus grand nombre de «pour» est enregistré du côté des 65 ans et plus, à 68 %. Soit 11 points de plus que chez les moins de 35 ans qui se disent tout de même favorables à la révélation de la nationalité des personnes arrêtées à 57 %.

La question divise le plus chez les 18-24 ans, à 48 % pour et 52 % contre. Leur hésitation sur la question s'illustre par la part quasi égale de réponses tranchées et nuancées, dans chacun des camps. 27 % se disent «tout à fait pour» et 21 % «plutôt pour», de même que les «tout à fait contre» (24 %) sont à peine moins nombreux que les «plutôt contre» (28 %).

Equilibre parfait chez LFI

La couleur politique est assez déterminante puisque, sans surprise, le nombre de «pour» s'envole à droite. Il est particulièrement écrasant chez Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, qui enregistre 79 % de réponses favorables, dont 74 % de «totalement pour». Viennent ensuite Les Républicains puis le Rassemblement national, respectivement favorables à 77 % et 67 %.

Globalement, le «pour» l'emporte également au centre, à 63 % pour LREM, le parti de la majorité présidentielle, ainsi qu'à gauche (54 %). A noter tout de même, l'équilibre parfait de la France insoumise (LFI) qui enregistre 50 % de «pour» et 50 % de «contre».

Pour rappel, la finale de la Ligue des champions, qui opposait Liverpool au Real Madrid samedi 28 mai au Stade de France, a été émaillée d'incidents. Au-delà d'une fraude massive aux faux billets et du blocage de certains supporters en règle, empêchés de pénétrer dans l'enceinte du Stade de France, des agressions et vols ont également été rapportées, notamment à l'encontre des supporters anglais et espagnols.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, du 2 au 3 juin 2022, auprès d'un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.