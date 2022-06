Incidents au Stade de France : «Y a-t-il eu un drame ? Non…» Quand Olivia Grégoire minimise les faits

La nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, est revenue ce mercredi sur les événements survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Comme Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, elle a semblé minimiser les faits et a estimé que les autorités ont évité un «drame».

«Est-ce qu’on aurait pu faire les choses mieux ? Oui. Est-ce qu’il y a eu un drame ? Non.» Lors du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juin, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a semblé minimiser les incidents survenus en marge de la finale de la Ligue des champions, au Stade de France.

Une version des faits qui ne correspond pas avec celle des supporters de Liverpool ou du Real Madrid. Depuis samedi dernier, jour du match, les témoignages se multiplient sur le chaos organisationnel et le climat d'insécurité régnant aux abords du Stade de France.

Plusieurs ont raconté ce qu'ils ont vécu sur l'antenne de CNEWS. «Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolaient», a notamment raconté Martin, un supporter espagnol qui s'est fait dérober ses billets par une bande de jeunes. Rodolfo Amaya, supporter de Liverpool, a expliqué de son côté avoir vu un homme armé d'une lame rôder aux abords du stade.

«J'ai vraiment eu très peur, je ne me suis jamais sentie comme ça», a témoigné Maria, supportrice du Real Madrid. Dans Le Figaro, certains témoins ont même fait part de cas d'agressions sexuelles.

De son côté, la Préfecture a fait état de «238 interventions des pompiers pour des blessés légers», l'ensemble des soins ayant été prodigués sur place.

Interrogée sur les agressions aux abords du Stade de France (à 29,40 mn sur la vidéo ci-dessus, NDLR), et sur de potentiels risques pour les Jeux Olympiques de 2024, Olivia Grégoire a botté en touche, appelant à «éviter les positions caricaturales». «Je suis lucide sur l'instrumentalisation qui peut être faite des événements», a-t-elle conclu.

Sur les réseaux sociaux, les explications de la porte-parole n'ont pas convaincu les internautes.

Olivia Grégoire : " il y a t il eu un drame au #stadedefrance ? NON "





Va dire ça aux supporters qui se sont faits agresser et voler devant des policiers débordés





Shame on you

— E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) June 1, 2022