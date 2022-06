Bruno Le Maire : «Il faut aider nos compatriotes à se nourrir correctement»

Invité du Grand Rendez-Vous, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, est revenu sur l’inflation. Il a estimé que le gouvernement devait «aider nos compatriotes à se nourrir correctement».

La première préoccupation des Français. Ce dimanche 5 juin, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est revenu sur le sujet du pouvoir d’achat dans le Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1-Les Echos.

Alors que l'inflation a atteint 5,2% sur un an et que les ménages sont confrontés à un surcoût moyen de 90 euros par mois, le ministre a déclaré qu’il fallait «aider nos compatriotes à se nourrir correctement».

«Aujourd’hui, des millions de nos compatriotes n’arrivent pas à avoir accès à des produits alimentaires de qualités. Quand vous discutez avec la distribution, des millions d’entre eux vont se ruer vers le prix le plus bas et les promotions les plus fortes», a expliqué Bruno Le Maire.

«Quand on est une grande puissance économique comme la nôtre, il faut aider nos compatriotes à se nourrir correctement», a-t-il ajouté.

Le chèque alimentaire, un moyen compliqué à mettre en place

Concernant le chèque alimentaire, le ministre a annoncé que la mise en place de celui-ci est compliquée.

«C’est compliqué de le mettre en œuvre. Il ne s’agit pas de distribuer de l’argent public pour financer des produits alimentaires bas de gamme qui sont produits à l’extérieur des frontières françaises», a annoncé Bruno Le Maire.

«Ce n’est pas simple, nous y travaillons et je pense qu’avec de la bonne volonté nous trouverons la bonne solution», a-t-il conclu.