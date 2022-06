Législatives 2022 : le Conseil d'Etat demande à considérer la Nupes comme «une nuance politique»

À la suite de cette demande, la ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il «procédera à la modification de la grille des nuances afin de créer la nuance Nupes» pour les législatives du 12 et 19 juin.

Le Conseil d'État a tranché. Le juge des référés du Conseil d’État a enjoint mardi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de prendre en considération la Nupes comme «une nuance politique à part entière» lors des législatives, donnant raison à Jean-Luc Mélenchon qui l'avait saisi en référé.

⚖ #Législatives : la NUPES doit être comptabilisée comme une nuance politique unique





Le juge des référés estime que comptabiliser les partis de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux



https://t.co/mJHR42oRAO pic.twitter.com/bgMGyav4K9 — Conseil d'État (@Conseil_Etat) June 7, 2022

Le Conseil d'État a estimé que «comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux», a-t-il expliqué dans un communiqué.

De son côté, la Place Beauvau indique que le ministre de l’Intérieur «prend acte de la décision du Conseil d’État sur le nuançage des candidats aux élections législatives ». «Il procédera à la modification de la grille des nuances afin de créer la nuance Nupes», précise-t-on.

Une «victoire» pour Jean-Luc Mélenchon

«Victoire. Le Conseil d'État valide l'obligation pour Darmanin de nous nommer et de nous décompter comme NUPES pour les élections législatives. Darmanin et Macron doivent cesser leurs bidouilles et manigances», a réagi le chef des Insoumis.

Victoire. Le Conseil d'État valide l'obligation pour Darmanin de nous nommer et de nous décompter comme #NUPES pour les élections législatives. Darmanin et Macron doivent cesser leurs bidouilles et manigances. pic.twitter.com/ztvJ8mfoOl — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 7, 2022

Auparavant, Gérald Darmanin avait refusé de regrouper sous une même nuance politique les partis politiques ayant créé la coalition «Nupes».

Dans un tweet datant du 16 mai, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé «la démocratie» imposée par le ministre de l’Intérieur.

«Nous découvrons que le ministère de l’intérieur refuse d’enregistrer la Nouvelle Union populaire pour les déclarations de candidature. Effacer ses adversaires du tableau des résultats, est-ce encore la démocratie», avait-il écrit.