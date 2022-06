Attentats du 13 novembre 2015 : le lauréat du «jardin du souvenir» connu, les détails du projet dévoilés

Pour faire vivre la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015, la Ville de Paris et les associations de victimes voulaient un «jardin du souvenir» commun. Les contours du projet et l'équipe qui le porte ont été révélés ce vendredi 10 juin.

Un projet sur les rails. L'idée d'un «jardin du souvenir», portée la Ville de Paris et les associations Life for Paris et 13onze15 Fraternité-Vérité, était de créer un lieu de mémoire commun aux 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Formulé dès 2016 et voté en 2019, le projet a fait l'objet d'un appel à candidatures dont le lauréat est dévoilé ce vendredi 10 juin : l'agence Wagon Landscaping, cofondée par Mathieu Gonthier et François Vadepied, se chargera de lui donner vie d'ici à 2025.

Ce «jardin du souvenir», sera installé sur la place Saint-Gervais, dans le 4e arrondissement de Paris. Il a été pensé comme un lieu de mémoire «apaisé et végétalisé», devant intégrer «les dimensions matérielles et immatérielles du patrimoine parisien».

Le projet sélectionné, porté par l'équipe Wagon Landscaping, permet le cheminement et le recueillement autour de six stèles symbolisant les lieux des attentats de Paris, à savoir le Stade de France, Le Carillon / Le petit Cambodge, La Bonne Bière / Le Casa Nostra, La Belle équipe, Le Comptoir Voltaire et Le Bataclan.

Les noms des victimes décédées apparaîtront sur ces différents éléments et la nature sera partie prenante, afin de rendre l'hommage «perpétuel et vivant». Les stèles de pierre ont vocation à rappeler «la dureté de cette épreuve et les vies fracturées», quand la présence d'eau et de végétaux «contribuera à accompagner le développement de la biodiversité dans le jardin».

©Wagon Landscaping

Considérant que «les attentats du 13 novembre 2015 ont laissé une trace indélébile dans le coeur de Paris», la maire socialiste de la capitale, Anne Hidalgo, avait à coeur que ce lieu de mémoire soit à la fois «dédié aux victimes, à leurs familles» et ouvert à tous les Parisiens «dont cet événement fait partie de leurs vies».

Le président de l'association 13Onze15 Fraternité-Vérité, Philippe Duperron, a quant à lui souligné la «symbolique» liée au fait que «le choix du lauréat du concours ouvert pour le jardin mémoriel des attentats du 13 novembre 2015 intervienne à quelques jours seulement du prononcé du verdict devant sanctionner les accusés du procès des attentats».

Hasard du calendrier, cette journée du vendredi 10 juin, s'est d'ailleurs conjuguée au prononcé des réquisitions du procès des attentats du 13 novembre 2015.

Dans l'intervalle, Philippe Duperron a salué la qualité du projet de jardin porté par Wagon Landscaping, tout comme Arthur Dénouveaux, président de l'association Life for Paris. Ce dernier a exprimé sa «satisfaction» et son «soulagement [...] de voir que nos enjeux mémoriels sont si bien compris et acceptés, surtout dans cette période de procès éprouvante».