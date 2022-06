Bac 2022 : Voici ce qui est interdit et ce qui est autorisé

La tant redoutée, ou attendue, épreuve de philo du bac 2022 arrive ce mercredi 15 juin. Comme pour tout examen, des objets et comportements sont obligatoires, interdits, autorisés ou conseillés selon certaines conditions.

Les épreuves écrites du baccalauréat permettent de rappeler les règles à suivre lors du passage d'examens. Si certaines n'ont pas changé depuis des décennies, les nouvelles technologies ou encore la crise sanitaire ont apporté quelques nuances aux classiques exigences de ponctualité et de lutte contre les possibles tricheries.

ce qui est obligatoire

Basique : se présenter avec sa pièce d'identité et sa convocation obligatoirement. En cas de perte ou de vol de sa pièce d'identité, pas de panique : il est tout de même possible de passer les épreuves sous réserve de la présentation d'un récépissé de la déclaration auprès de la police ou de la gendarmerie ou d'un autre document officiel avec photo, permettant la reconnaissance du candidat.

La crise sanitaire a provoqué une allongement des délais pour obtenir des passeports ou cartes d'identité, que cela soit pour une première création ou un renouvellement. Dans ce contexte exceptionnel, il est possible de se présenter avec une pièce d'identité périmée depuis moins de 5 ans.

ce qui est interdit

Les étudiants arrivant après l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets d'examen ne seront pas autorisés à rentrer dans la salle. Cependant une exception vient bousculer cette règle : en cas de retard indépendant de la volonté du candidat et ne dépassant pas une heure, le chef de centre peut autoriser exceptionnellement le candidat à travailler son examen, mais sans ajout de temps. Si le retard dépasse une heure, et ce qu'importe la raison, le candidat est considéré comme absent. Mieux vaut ne pas prendre le risque.

Les pauses toilettes sont interdites lors de la première heure d'épreuve. Passé ce délai, elles sont autorisées, mais accompagnées par un surveillant. Le rendu de la copie s'effectue aussi au minimum après la première heure d'épreuve. Cette règle se justifie pour éviter de croiser de possibles retardataires. Même si l'inspiration n'est pas venue au lycéen, ou que les révisions ont manqué d'intensité... une copie, même blanche, doit être rendue avec l'en-tête complété.

En cas de force majeure (accident, maladie, ou même Covid), des épreuves de remplacement sont organisées à partir du 5 septembre. Le rectorat jugera de la validité de l'excuse du candidat et l'autorisera ou non à passer l'examen à la rentrée. Pour faire une demande, il faut rapidement écrire au rectorat en joignant les justificatifs d'absence le jour J.

Smartphones et montres connectées sont un fléau que les surveillants d'il y a 20 ans n'avaient pas à gérer. Si la tricherie se concentrait sur des anti-sèches au minuscule format papier roulé dans la trousse, les technologies d'aujourd'hui donnent accès à la plus grande encyclopédie possible : Internet. Tout objet qui communique avec l'extérieur est donc proscrit aussi bien les téléphones que les montres connectées, pour les épreuves écrites comme orales. Ils doivent être éteints, rangés dans le sac et le candidat doit mettre son sac de l'autre côté de la salle d'examen.

Des règles plutôt classiques car elles s'appliquent généralement aussi aux épreuves de bac blanc et autres examens dans les établissements respectifs des lycéens. Le plus facile pour ne rien oublier restant de prendre le temps de bien se préparer.