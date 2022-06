Amélie de Montchalin : «ce que cherche Jean-Luc Mélenchon ça n’est pas le pouvoir, c'est d'affaiblir nos institutions»

Invitée de la Matinale de CNEWS ce lundi 13 juin, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, a commenté les résultats des législatives, accusant Jean-Luc Mélenchon de «vouloir l’anarchie».

«Nos institutions sont en danger». C’est ce qu’a souligné la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin ce lundi 13 juin sur l’antenne de CNEWS, alors que la majorité présidentielle et l'alliance de gauche, la Nupes, sont au coude-à-coude à l’issue du premier tour des élections législatives.

«Au fond, ce que cherche Jean-Luc Mélenchon et la Nupes ce n'est pas le pouvoir, c'est d'affaiblir nos institutions, c'est l'anarchie», a déclaré la ministre. Elle a notamment évoqué Manuel Bompard, candidat de la Nupes dans les Bouches-du-Rhône, qui, ce lundi 13 juin, a contesté les chiffres donné par le ministère de l'Intérieur concernant les résultats du premier tour des législatives.

ALERTE À LA NOUVELLE MANIPULATION DE #DARMANIN





Alors que la #NUPES réalise 6 101 968 voix (soit 26,8%), le ministère de l’intérieur ne lui attribue que 5 836 202 voix (soit 25,7%) pour faire apparaître artificiellement le parti de #Macron en tête.





Allo le Conseil d’Etat ? — Manuel Bompard (@mbompard) June 13, 2022

«C'est le signe de ce qu'ils veulent faire dans l'ensemble des sujets : une remise en cause permanente de nos institutions, des médias, a insisté Amélie de Montchalin. Il veulent l'anarchie, le désordre, la soumission.»

Espérant contrer le projet de la Nupes, la ministre de la Transition écologique a lancé un «appel à tous les républicains, qu'ils soient déjà avec le président de la République ou qu'ils soient des partis de droite ou de gauche».

Un «referendum contre la Nupes»

Ces derniers «ne sont pas d'accord avec nous sur tout et nous le savons», a-t-elle concédé. Mais, selon Amélie de Montchalin, les «républicains», quelle que soit leur couleur politique, se rejoignent sur l'«essentiel» : «la démocratie, la sécurité, la laïcité et l'économie».

A ceux-là, elle a donc demandé de «faire un barrage très clair» à la Nupes dimanche prochain. La ministre a souligné la «très faible» participation enregistrée hier pour le premier tour des législatives et s'en est alarmée : «ça ouvre un boulevard à ceux qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême gauche».

Appelant à la mobilisation, Amélie de Montchalin a proposé aux électeurs de voir le second tour des législatives comme un «referendum pour l'Europe et contre la désobéissance. Un referendum pour l'ordre, contre le désordre dans la rue. Un referendum contre la Nupes» et ses candidats «qui se sont alliés dans un accord électoral qui n'est pas un accord de fond».