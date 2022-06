Randonnée culturelle, kayak sur la Seine, initiations sportives... Paris organise ses journées olympiques

Alors que la journée olympique et paralympique – fêtée tous les 23 juin – approche, la municipalité parisienne a présenté ce lundi 13 l'ensemble des animations sportives et culturelles qui seront organisées à cette occasion.

A deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024, la municipalité parisienne a à cœur de bien faire, et surtout, de montrer l'exemple. A l'occasion de la journée olympique du 23 juin prochain, elle a ainsi prévu un grand week-end de festivités, où petits et grands pourront découvrir le sport en s'amusant.

«L'occasion de faire vivre l'ambiance des JO dès cet été», explique Pierre Rabadan, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, qui promet «des fêtes de quartier», «des initiations aux sports olympiques» ou encore «une déambulation festive».

«Cette année, la journée olympique tombe un jeudi, un jour où famille et enfants ne sont pas disponibles. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser une programmation sur plusieurs jours, du 22 au 26 juin», confie cet ancien rugbyman professionnel, qui entend profiter de cette occasion «pour aller chercher un public» parfois éloigné de la pratique sportive.

13 sites pour s'initier aux sports olympiques

Ainsi, dès le mercredi 22 juin, les jeunes Parisiens sont invités à découvrir un certain nombre de disciplines olympiques et paralympiques «à travers des parcours ludiques et sportifs ou des initiations (basket, badminton, judo, triathlon, escrime, tir à l'arc, tennis de table...).

Pour cela, 12 gymnases municipaux seront ouverts principalement en après-midi, tout comme le parvis de la mairie de Paris Centre, qui sera entièrement dédié à la pratique sportive entre 14 h et 18 h le mercredi 22 juin.

un week-end d'animations

Événement inédit, une base nautique sera déployée sur la Seine le samedi 25 juin, au niveau du bras Marie, «entre les Nautes et le tunnel Henri IV», explique Pierre Rabadan. Accessible à tous, gratuitement et sans inscription, des kayaks, canoës et pirogues seront mis à disposition du grand public, qui pourra s'initier à ces sport nautiques.

Tout au long du week-end, des fêtes de quartiers se tiendront dans plusieurs sites populaires parisiens Grange-aux-Belles (10e), Saint-Maur (11e), Belleville-Saint-Michel (11e), Marx Dormoy (18e). Là, l'adjoint au sport promet des «olympiades sportives», visant à «sensibiliser» le grand public aux «pratiques sportives et culturelles».

Autre temps fort du week-end : une déambulation de 4 km entre le canal de la Villette et le Stade de France, à Saint-Denis (93), ponctuée d'animations sportives et culturelles. Le départ sera donné vers 13h30 le dimanche 26 juin, en présence de la maire Anne Hidalgo et de certains sportifs professionnels.

LE «FESTIVAL FORMES OLYMPIQUES»

En parallèle, la municipalité parisienne a présenté la programmation de son «olympiade culturelle». Après un appel d'offre lancé en mars, ce sont finalement 65 projets qui ont été sélectionnés, dont 35 dédiés au spectacle vivant, 13 aux arts visuels ou encore 6 à la musique. Soit plus d'une centaine d'événements organisés cet été à Paris.

Des événements gratuits, ouverts à tous et le plus souvent organisés en plein air. A l'instar de la «randonnée culturelle» organisée le dimanche 26 juin depuis le musée Carnavalet à Paris et jusqu'au stade Charléty, à la recherche «des femmes remarquables qui ont fait l'histoire».

Ou encore de la programmation estivale du Point Éphémère, baptisée «Fail», qui questionnera la relation du sportif à l'échec du 23 juin au 11 septembre. Au programme : «piscine sur le rooftop», «marathon de films de danse» et «roller party pour la fête nationale» du 14 juillet.

Pour Carine Rolland, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la culture, l'idée de cette olympiade culturelle – qui prendra le nom de «Festival formes olympiques» est de «lever un certain nombre de préjugés qui laisseraient penser que le public intéressé par la culture et celui intéressé par le sport ne seraient pas les mêmes».

Un moyen selon l'adjoint d'«aller à la rencontre de nouveaux publics», de «construire des ponts», tout en y mettant «les valeurs de l'olympisme au cœur». Le programme détaillé du festival est d'ores et déjà disponible sur le site dédié.