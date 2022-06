Gares prioritaires, bus d'urgence, numéro spécial... le dispositif «SNCF Exams» déployé pour les étudiants

Cette année encore, comme elle le fait depuis 2014, Transilien SNCF réactive son dispositif spécial «SNCF Exams» dans toute l’Ile-de-France, afin de garantir aux étudiants, notamment aux lycéens qui passent le bac, d'arriver à l'heure à leur(s) examen(s).

«Depuis 2014, la SNCF met en place le dispositif SNCF Exams sur le territoire national, en lien avec la Maison des Examens», a ainsi communiqué Transilien pour Ile-de-France Mobilités, portant l'objectif «d’accompagner les candidats dans les meilleures conditions possibles».

Un processus d'alerte les jours d'examens

Pour cela, tous les «principaux centres d’examens» de la région «ont été recensés en amont des épreuves du BTS, CAP, baccalauréat et du brevet», et ce, afin de «définir un processus de surveillance et d’alerte les jours d’examens», explique le groupe.

Dès aujourd'hui et jusqu’au 1er juillet, Transilien SNCF entend donc «porter une attention particulière sur une série de trains qui desservent les centres d’examens», avec la mobilisation de «toutes les équipes [...] au minimum 1h30 avant le début de chaque épreuve».

En outre, les effectifs ont été renforcés, notamment dans les gares jugées «prioritaires» ainsi que «sur les lignes desservant les principaux centres d’examens» de la région. Sur le terrain, à bord des trains et en gares, des agents «Gilets rouges» seront «présents pour informer, orienter et aider les candidats».

Que faire en cas d'urgence ?

Un numéro spécial SNCF Exams gratuit – le 0 805 700 805 – a également été mis en place du lundi au vendredi, de 7h à 20 h, «pour renseigner les candidats qui rencontreraient un aléa et ne trouveraient pas d’agent pour les aider».

En cas de retard ou d'une suppression de train par exemple, les candidats devront alors «se présenter auprès des agents SNCF dans les gares ou à bord», qui pourront éventuellement, en cas d'urgence, «trouver un moyen de substitution aux candidats», via des bus voire... des taxis.

A noter que si des perturbations se présentent, Transilien SNCF s'engage à informer le «Rectorat des conséquences éventuelles sur la circulation des trains». Et en fonction, le Rectorat pourrait donc «accepter un léger retard des candidats aux épreuves».

Et le plus gros du dispositif va être déployé à partir de ce mercredi 15 juin, alors que les élèves de terminale commenceront à passer leur baccalauréat, avec l'épreuve écrite de philosophie, avant les grands oraux organisés du 20 juin au 1er juillet. Sans compter l'épreuve de français pour les premières et le bac pro.

En 2014, la SNCF avait lancé ce dispositif sur son réseau Transilien, alors qu'une grève des cheminots avait eu lieu en pleine période de fin d'année scolaire et avait contraint des nombreux étudiants à trouver des solutions en last-minute pour se rendre sur leurs lieux d'examens.