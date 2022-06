Paris : l'activité touristique (enfin) similaire à celle d'avant-Covid dans la capitale

La Ville Lumière a quasiment retrouvé son activité touristique d'avant-Covid selon les chiffres divulgués ce mardi 14 juin lors d'un point presse dédié au tourisme à Paris.

Les touristes sont de retour dans la capitale. Avec 12,1 millions de touristes recensés dans le Grand Paris de janvier à mai 2022, contre 15,1 millions en 2019, l'activité touristique de la région parisienne retrouve peu à peu des niveaux similaires à ceux qui existaient avant la crise sanitaire liée au Covid-19. En 2021, au pire de la pandémie, seuls 3,7 millions de visiteurs s'étaient déplacés dans la région.

Les touristes américains et européens de retour

Mais la réouverture des frontières et le retour des touristes étrangers ont permis un vrai rebond de l'activité touristique. De janvier à mai, la région parisienne comptait 79,9 % de touristes étrangers, et 21,1 % de touristes français. Parmi eux, 12,7 % d'Américains, 5,8 % d'Allemands, 5,7 % d'Anglais ou encore 4,2 % d'Espagnols.

Il faut toutefois noter l'absence des touristes asiatiques, notamment chinois, alors que les restrictions sanitaires sont encore importantes pour quitter le pays, ainsi que des touristes russes, en raison de la Guerre en Ukraine, a fait savoir la directrice générale de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), Corinne Menegaux.

Une hausse des prix et des recettes pour la Ville

Une reprise économique surtout bonne pour les finances de la Ville de Paris, puisque la taxe de séjour sur les nuitées d'hôtel peut aller d'1 euro à 5 euros par nuitée pour les palaces. Soit un revenu annuel de 100 millions d'euros par an en moyenne pour la municipalité.

Sachant que les prix ont largement augmenté dans la capitale. Entre janvier et mai 2022, le prix moyen d'une nuit d'hôtel était en effet de 138,7 euros TTC. Soit une hausse de 68,3 % par rapport aux prix pratiqués en 2021 et de 63,7 % par rapport aux prix pratiqués en 2019.

Et c'est dans les hôtels les plus luxueux que l'augmentation des tarifs s'est fait le plus sentir, avec une hausse de près de 15 % des prix dans les 4/5 étoiles, qui proposent désormais des chambres à 217,8 euros la nuit en moyenne et une hausse de près de 10 % des prix dans les 3 étoiles, qui proposent des chambres à 104,7 euros la nuit en moyenne.