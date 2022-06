Paris : action coup de poing des militants d'Attac devant le musée du Louvre

Une action de militants d'Attac était en cours ce mercredi 15 juin au matin, sur la place du Carrousel, devant le musée du Louvre, à Paris. Ils avaient notamment déployé une banderole géante à l'attention du gouvernement.

«Ce matin, sur l'esplanade du Louvre, une dizaine d'activistes d'Attac déploient une banderole géante pour poser une question simple : "5 ans d'inégalités au profit des plus riches, stop ou encore ?"», a communiqué ce 15 juin la branche française de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac).

[Action en cours ]



Ce matin, sur l'esplanade du Louvre, une dizaine d'activistes d'Attac déploient une banderole géante pour poser une question simple : "5 ans d'inégalités au profit des plus riches, stop ou encore ?" pic.twitter.com/xQMS7mOxO3 — Attac France (@attac_fr) June 15, 2022

Bravo aux activistes d'Attac qui viennent de déployer une banderole géante sur une pub de luxe défigurant la place du Louvre pour demander : "5 ans d'injustices au profit des plus riches, stop ou encore ?"





Macron #PresidentDesRiches #legislatives2022 pic.twitter.com/6g4pq6vhTx — Raphael Pradeau (@raphpradeau) June 15, 2022

Très tôt ce mercredi matin, les militants d'Attac ont en effet accédé au toit du musée parisien, via un échafaudage qui se trouve place du Carrousel, du côté de la rue de Rivoli, à Paris, et ont pu déployer leur banderole, sur laquelle Emmanuel Macron et Bernard Arnault, le PDG de LVMH, se font face. Le tout, sur une publicité de la marque italienne Bulgari (propriété du groupe de luxe).

Une action pour dénoncer les inégalités

Une action coup de poing, à quelques jours du second tour des élections législatives, pour dénoncer les inégalités qui s’accroissent en France, entre les plus pauvres et les plus riches.

«Depuis le début de la pandémie, les 43 plus grandes fortunes françaises ont accumulé 236 milliards d’euros supplémentaires. Les cinq Français les plus riches, Bernard Arnault en tête, ont pleinement tiré profit de la crise en doublant leur patrimoine sur la période, alors que les plus précaires n’ont pu bénéficier que de 0,8 % du plan de relance économique d’Emmanuel Macron», écrit l'association dans son communiqué.

Enumérant les inégalités qui existent dans le pays, Attac évoque également les 4,1 millions de personnes mal-logées, l'explosion des prix de l’essence et des biens de première nécessité, les personnels soignants à bout de souffle...

«Face à ces inégalités, à la crise de nombreux services publics, que nous promet Emmanuel Macron ?», s'interroge l'association, qui dénonce «la pérennisation d’un modèle néolibéral» qui n’a cessé de «creuser les inégalités».

«Donner une majorité parlementaire à Emmanuel Macron ne répondra pas aux urgences sociales et climatiques et rendra la vie de millions de Français encore plus difficile tout en poursuivant une politique injuste au service des plus riches et des grandes entreprises», explique le porte-parole d'Attac France, Raphaël Pradeau.

«Nous préparons dès maintenant les batailles à venir sur les retraites, la défense des plus précaires et la mise au pas des multinationales prédatrices», a de son côté fait savoir une autre porte-parole de l'association, Annick Coupé, qui estime que «quel que soit le résultat des élections, il y aura besoin de mouvements sociaux forts».