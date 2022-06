Paris : le banc Davioud offert à Anne Hidalgo bientôt installé rue du Temple

Le banc Davioud, acheté aux enchères le 18 mai 2021 et offert à la maire de Paris Anne Hidalgo le 25 mai 2021, va être installé rue du Temple à Paris, le 21 juin prochain. En attendant, il est toujours exposé au Pavillon de l'Arsenal.

Acheté à la maison de vente aux enchères Drouot, avant même que la vente ne commence, par des passionnés de l'Histoire de Paris, qui avaient récolté plus de 5.000 euros auprès de 250 donateurs à cet effet, puis offert à Anne Hidalgo, le banc Davioud – pièce historique du patrimoine parisien datée de 1876 – va retrouver l'espace public.

une promesse bientôt tenue

Rénové par les services techniques de la Ville de Paris, ce banc a d'abord été exposé au Pavillon de l'Arsenal (4e), dans le cadre de l'exposition «La beauté d'une ville» qui s'ouvrait le 26 mai 2021. Il sera finalement réimplanté en plein cœur de Paris, comme l'avait promis la municipalité.

«Nous allons installer le banc Davioud rue du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris, le 21 juin prochain», a ainsi annoncé Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, notamment chargé de l'urbanisme, ce mardi 14 juin, assurant que les personnes qui avaient offert le banc seraient conviées à l'inauguration.

A la tête de l'«Opération banc Davioud», qui a permis l'achat de ce banc, et l'un des membres pro-actifs du mouvement #SaccageParis, Quentin Divernois s'est dit «content de savoir que le banc puisse retrouver une place de choix dans Paris».

Il s'est également félicité «de voir que ce symbole de notre ville a permis aux gens et aux élus de prendre conscience de l'héritage incroyable des ingénieurs et architectes Gabriel Davioud, David Alphand et Eugène Belgrand».