Alexis Corbière : «Si Emmanuel Macron et ses amis sont minoritaires à l’Assemblée, nous dirigerons le pays et il se soumettra»

Invité ce jeudi matin dans la Matinale de CNEWS, le député LFI Alexis Corbière est revenu sur la possible cohabitation si le groupe Nupes parvenait à remporter plus de circonscriptions que la majorité présidentielle.

Une position claire. Le député Alexis Corbière a expliqué pourquoi, en cas de victoire lors des législatives, le groupe Nupes «dirigera le pays» et que le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, deviendrait Premier ministre.

«Si Emmanuel Macron et ses amis sont minoritaires à l’Assemblée nationale, nous dirigerons le pays et il se soumettra, c’est comme ça», a lancé le député.

Il revenait sur le fait qu'élire le chef de l'opposition, en cas de défaite aux législatives, est d'usage bien qu'il ne soit pas noté dans la Constitution.

«C'est intéressant ! Là on aurait un président qui ne ferait pas comme ses prédécesseurs» (François Mitterrand, Jacques Chirac avaient par le passé nommé des Premiers ministres du bord politique opposé ndlr).

Alexis Corbière s'est ensuite étonné des propos du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui expliquait que «quoi qu'il arrive la cohabitation est impossible». D'ailleurs, depuis 2007, Il est d'usage que la présidence de la commission des finances soit accordée au groupe le plus important de l'opposition.

«Si nous avons le groupe le plus important, nous devrions avoir quelqu'un de nos rangs qui préside la commission, et là aussi, on nous dit "ah non, alors eux ils n'auront pas le droit à la présidence de la commission des finances". Bon, c'est quoi ce climat là ?», s'est indigné le député LFI de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, réélu dimanche lors du premier tour des éléctions législatives.

«Vous avez un climat de durcissement antidémocratique de la part des macronistes qui est inquiétant, voir aussi parfois ridicule», a conclu Alexis Corbière.