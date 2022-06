«Stratégie d'évitement», «arrière-pensée électoraliste»... Le déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev critiqué par l'opposition

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi se sont rendus ce jeudi 16 juin à Kiev. Une première visite en Ukraine qui arrive en pleine campagne électorale et qui n'a pas tardé à faire réagir l'opposition.

Y avait-il un moment plus propice pour se rendre à Kiev ? A trois jours du second tour des élections législatives, le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Ukraine accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Un déplacement qui a rapidement été fustigé par l'opposition.

«Personne n'est dupe»

Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 16 juin, Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, s’est interrogé sur le timing de ce déplacement en pleine campagne pour les élections législatives. Le député, élu dès le premier tour des législatives, a déclaré «qu'il n'espérait pas que le martyr du peuple serve à Emmanuel Macron pour régler des opérations de politique intérieure française», avant d'ajouter : «personne n'est dupe sur le fait que c'est à trois jours du second tour (des législatives, ndlr) qui va être déterminant pour la vie politique française».

Alexis Corbière sur le déplacement d’Emmanuel Macron à Kiev : «je ne voudrais pas que le martyr du peuple ukrainien serve à Emmanuel Macron pour des opérations de politique intérieure française», dans #LaMatinale pic.twitter.com/O3zT43JVTv — CNEWS (@CNEWS) June 16, 2022

«Emmanuel Macron ne fait jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste»

La cheffe de file du Rassemblement national, elle non plus, n'a pas mâché ses mots ce matin sur France Inter. Interrogée sur le déplacement d'Emmanuel Macron, trois mois après le début de l'invasion russe sur le sol ukrainien, Marine Le Pen a salué la visite du président français, dans sa «légitimité», avant de critiquer vivement le moment choisi : «Emmanuel Macron ne fait jamais rien, ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste».

Emmanuel #Macron ne fait jamais rien, ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste. Il se sert de sa posture de "chef de guerre" pour tenter d'avoir une influence sur les élections #législatives2022 : c'est lui qui fait un mélange des genres. @FranceInter pic.twitter.com/4IDlBaC1Xp — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 16, 2022

«La maison brûle, et Emmanuel Macron regarde ailleurs»

Les Républicains se sont également indignés, Jean-François Copé le premier. Invité sur RTL quelques minutes après l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la capitale ukrainienne, le maire LR de Meaux a violemment critiqué le déplacement du président français, le qualifiant de «stratégie d'évitement» et de «folie». «La maison brûle, et [il] regarde ailleurs», a-t-il ajouté.

— RTL France (@RTLFrance) June 16, 2022

La visite d'Emmanuel Macron à Kiev était réclamée depuis de longues semaines par les autorités ukrainiennes. «Il est le bienvenu, peu importe quand. Il serait bon que M. Macron vienne pendant la présidence française de l'UE», avait déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba le 31 mai dernier.

Une allocution aux côtés des dirigeants de l'Allemagne et de l'Italie se tiendra ce soir dans l'édition de 20H du journal de TF1, a annoncé la chaîne.