Canicule : à quoi faut-il s'attendre pour ce week-end ?

Touchée par une vague de chaleur ayant provoqué une canicule dans certaines régions du pays, la France va passer un week-end sous des températures extrêmement chaudes samedi, avant une dégradation et des orages dimanche, surtout dans la partie nord.

Il va continuer de faire (très) chaud ce week-end. Dans la lignée des températures de la semaine, le mercure devrait flirter avec des records. Météo France a averti que «samedi après-midi, la chaleur s’accentuera encore sur l’axe Sud-Aquitaine, Poitou-Charente-Vendée avec donc des températures maximales en hausse». Et prévoit que «des records absolus pourraient tomber».

La vigilance rouge, niveau le plus élevé du plan national canicule, concerne déjà vendredi 14 départements : Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne. A ceux-là s’ajoutent 56 autres départements en orange, situés de la région parisienne à la frontière allemande, mais aussi de la Bretagne à la région lyonnaise.

Les 40°C encore prévus pour samedi

La situation ne devrait donc pas s’arranger samedi pour eux, et même empirer. Du sud-ouest au centre du pays, la chaleur caniculaire devrait atteindre son paroxysme. Il est attendu que les fortes températures se décalent petit à petit vers l’est, englobant le bassin parisien et l’Est du pays.

En termes de chiffre, les minimales de la journée ne descendront pas sous les 20 °C et s’établiront ici et là à 25 °C. Concernant les maximales, des records sont attendus. Comme ce vendredi, la barre des 40 °C devrait être dépassée localement. Le thermomètre s’établira en moyenne autour des 38° C dans les territoires concernés par cette canicule. Près de la Méditerranée, l’air sera plus respirable, autour de 30 °C à 34 °C.

DES Orages attendus dimanche

Dimanche, des orages localisés sont annoncés au nord de la Loire, mais aussi sur une bande allant du sud-ouest au nord-est, en soirée. La Bretagne, la Normandie et l’extrême nord du pays devraient eux être touchés par des averses. De quoi rafraîchir considérablement l’air, tandis que l’est du pays, du sud à l’Alsace, connaîtra une journée lourde, vraisemblablement toujours caniculaire, avec des orages attendus le soir.

Dès lors, le nord-ouest du pays pourrait voir ses températures chuter de 10 °C à 15 °C en vingt-quatre heures. Il est à noter que la chaleur pourrait se maintenir plus longtemps que prévu, si la perturbation qui doit amener les orages met plus de temps à arriver du Portugal.

Quoi qu’il en soit, comme indiqué plus haut, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Alsace devraient, elles, rester sous la chaleur toute la journée de dimanche, avec un thermomètre dépassant 35 °C.