Paris : Gary Hunt «vise la victoire» ce samedi pour le Red Bull Cliff Diving

Le plongeoir est installé, et les entraînements ont commencé. Ce samedi 18 juin, 24 athlètes doivent participer au Red Bull Cliff Diving, et sauter depuis un promontoire installé à 27 mètres au-dessus de la Seine. Parmi eux, Gary Hunt est l'un des favoris de cette compétition.

A 38 ans, Gary Hunt – un Britannique naturalisé Français qui vit et s'entraîne désormais en Ile-de-France – a déjà remporté 9 fois cette impressionnante compétition de plongeon de haut vol, qui consiste à sauter depuis un plongeoir installé à 27 mètres de haut (24 pour les femmes), et ce, dans les plus endroits du monde.

Il s'est confié à nous, quelques jours avant la compétition.

Samedi, vous allez plonger dans la Seine. Ce sera la première fois ?

Oui, ce sera la première fois. Je me suis déjà baigné dans la Marne, comme j'habite à côté, mais jamais dans la Seine. Paris est une ville que j'adore, et c'est opportunité incroyable de pouvoir y sauter. J'ai hâte.

Se baigner dans la Seine n'est pas commun. Cela vous inquiète ?

Ça ne me fait pas peur du tout. J’aime beaucoup sauter dans les milieux naturels. Je préfère ça que d’aller dans une piscine.

Quand j'étais petit, sur le mur de ma chambre, il y avait une photo d'un nageur dans la Seine lors d'une compétition organisée au XIXe ou début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'avoir cette opportunité de plonger devant la tour Eiffel, c'est fou.

D'ailleurs, j’ai entendu dire que certaines épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu dans la Seine, je trouve ça génial.

Vous vivez en région parisienne. Comment faites-vous pour vous entraîner ?

Pour l'instant, il n'existe aucun endroit en France pour pratiquer le 27 mètres. La plateforme la plus haute de France, c'est 10 mètres.

Avec l'INSEP (l'Institut national du sport) où je m'entraîne avec les plongeurs de l'équipe de France, on s'entraîne 3 fois par semaine à la piscine Maurice Thorez à Montreuil (93). Là, il y a un plongeoir de 10 mètres.

Cela nécessite de découper le saut en 3 parties. On fait travailler notre imagination : on ferme nos yeux et on imagine le plongeon des centaines de fois pour avoir l'impression de l'avoir fait.

On fait également beaucoup d'entraînement sur les trampolines, et on fait des saltos sur des tapis.

Vous êtes l'un des favoris de ce circuit. Visez-vous le podium ?

C'est ma 13e année sur le circuit. Je sais à quoi m’attendre, j’ai l’habitude et je suis prêt. Sans compter le fait d’être chez moi avec toute ma famille et mes amis. J'y vais en visant la victoire.

Nous avons commencé la compétition la semaine dernière et ça s'est bien passé [la première des 8 étapes du Red Bull Cliff Diving a eu lieu à Boston (Etats-Unis) le 4 juin dernier, ndlr]. J'ai fini deuxième, et je sais que j'ai de la marge pour m'améliorer.

La compétition est à suivre en direct sur le site de Red Bull, à partir de 16h, ce samedi 18 juin.