Législatives 2022 : 35 scientifiques prêts à former les députés aux enjeux climatiques

Dans une tribune du JDD, 35 scientifiques dont Christophe Cassou, climatologue, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et Matthieu Orphelin, député (écologiste) du Maine-et-Loire, assurent qu’il est nécessaire de former les députés aux enjeux climatiques.

Ils montent au créneau face à l'urgence. Face à l’ampleur du réchauffement climatique que nul ne peut aujourd’hui nier, 35 scientifiques ont décidé de co-écrire une tribune dans le JDD pour assurer l’importance de former les députés aux problèmes climatiques.

Dans la tribune, les scientifiques affirment, en outre, que le climat n’a une couleur politique et que les 577 élus doivent tous se saisir de cette question. « Dès le début du mandat, des textes structurants vont être votés ; ils nécessitent que les députés s’approprient les connaissances scientifiques des enjeux environnementaux et l’ampleur des actions nécessaires pour s’adapter à un changement climatique qui s’intensifie et limiter le niveau de réchauffement », ont abondé les scientifiques de la tribune.

Une expertise au service des élus

Les 35 scientifiques proposent ainsi une «démarche apartisane » en mettant à disposition des députés «leur expertise pour former tous les nouveaux députés qui le souhaiteront et ce, dès le premier jour de leur mandat», ont-ils affirmé dans la tribune. Ainsi, «des synthèses de l’état des connaissances, rédigées pour l’occasion, seront remises aux parlementaires pour étayer des prises de décision fondées sur les faits scientifiques.»

Aussi, les signataires de la tribune proposent que les rapports du GIEC sur le climat soit présentés à l’Assemblée nationale chaque année, comme c’est le cas pour la Cour des comptes. En effet, d’après une étude de l’Ademe parue en 2020, pour 21 % des parlementaires, le changement climatique est une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d’accord.

Les signataires de la tribune rappellent ainsi que «le rôle des scientifiques n’est pas seulement de produire, mais aussi de partager les connaissances».