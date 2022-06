Législatives 2022 : quels sont les départements qui ont le moins voté à 12h ?

Ce dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives, le taux de participation s’est élevé à 18,99% à 12h. Parmi les départements qui ont le moins voté, on retrouve la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Paris, le Val d’Oise et les Hauts-de-Seine.

Une participation un peu en hausse par rapport au premier tour. Alors que le taux de participation au premier tour des législatives à midi s’élevait à 18,43%, il s’est établi à 18,99% ce dimanche 19 juin à la même heure.

Parmi les départements qui ont le moins voté à 12h, on peut citer la Seine-Saint-Denis (8,88%), le Val-d’Oise (10,10%), Paris (10,81%), le Val-de-Marne (10,90%) et les Hauts-de-Seine (12%).

Cependant, les départements qui ont le plus voté à 12h sont le Lot (29,05%), la Corrèze (28,50%), la Dordogne (28,36%), les Hautes-Alpes (26,69%) et les Landes (26,34%).

Le taux de participation est aussi en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où il atteignait 17,75% à midi. Il est en revanche en baisse par rapport au second tour de la présidentielle le 24 avril dernier (26,41%).

Retrouvez tous les résultats des Législatives ville par ville sur CNEWS à partir de ce dimanche 20h.