Île-de-France : des transports en commun ouverts toute la nuit pour la Fête de la musique

Comme chaque année, certaines lignes de métro et RER vont rester ouvertes toute la nuit ce mardi 21 juin à Paris et en banlieue, pour accueillir les usagers qui souhaiteraient participer à la Fête de la Musique.

«Des artistes connus, des découvertes, de petites ou de grandes surprises, partout au coin de nos rues... Le 21 juin, c'est la Fête de la musique ! Ile-de-France Mobilités vous aide à en profiter avec des transports en circulation toute la nuit et un forfait dédié», a annoncé l'autorité organisatrice des transports en commun de la région.

Un forfait à 3,5 euros et 10 lignes ouvertes

Concrètement, un forfait à 3,5 euros téléchargeable sur l'appli Ile-de-France Mobilités ou sur une carte Navigo Easy permettra à tous les non-titulaires d'un passe Navigo de circuler toute la nuit, sans limite de trajets.

Pour cela, 4 lignes de RER (A, B, C et D) ainsi que 6 lignes de métro (1, 2, 5, 6, 9 et 14) continueront à desservir certaines stations, après l'heure de fin de service habituel du mardi. Soit entre minuit et demi et 7h du matin. Mais «attention», prévient IDFM, car toutes les stations de ces lignes «ne seront pas forcement ouvertes».

En plus des 4 lignes de RER (A, B, C et D), les lignes Transilien H, J, N, P et R – uniquement entre Melun et Montereau pour cette dernière – circuleront également toute la nuit. A noter néanmoins qu'elles ne seront pas aussi fréquentes qu'en journée.

A noter enfin que le réseau Noctilien – les bus de nuit en service de 0h30 à 5h30 – sera quant à lui «adapté cette nuit-là en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré (train, RER, métro)».

Un bon moyen de profiter de la Fête de la musique, qui fête ses 40 ans cette année. D'exceptionnelles et nombreuses programmations ont d'ailleurs déjà été annoncées, tout comme les 10 événements immanquables à Paris.