Législatives 2022 : qui pour succéder à Brigitte Bourguignon au ministère de la Santé ?

Battue de peu lors du second tour des législatives dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais ce dimanche 19 juin, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon est contrainte de quitter son poste au sein du gouvernement. Plusieurs profils se dégagent déjà pour lui succéder à la tête du ministère.

Une défaite pour 56 voix de différence. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a perdu avec un écart infime lors du second tour des législatives dimanche. Cette défaite l'a privée de son titre de députée obtenu pour la première fois en 2012 et de son ministère tout juste acquis à la faveur de la dernière présidentielle.

Pour lui succéder, trois noms de médecins affiliés au parti Les Républicains ont été avancés par l’entourage présidentiel : le député et ancien candidat à la primaire LR Philippe Juvin, le président du conseil régional du Grand Est Jean Rottner et le maire de Reims Arnaud Robinet. Les trois profils apparentés LR pourraient permettre à Emmanuel Macron et son parti d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.

Enfin, une dernière candidature est revenue avec insistance dans les discussions : celle de Frédéric Valletoux, élu ce dimanche député Horizons dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne et président de la Fédération hospitalière de France.

La réponse officielle devrait être donnée par le gouvernement cette semaine à l'issue d'un remaniement attendu avec le remplacement des trois ministres battues dimanche, à savoir la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, la secrétaire d'Etat chargée de la Mer Justine Benin et la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin.