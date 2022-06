Sécurité : une fête de la musique sous surveillance

Défilés, concerts, spectacles… Les villes de France vont enfin s’animer ce mardi soir pour la fête de la musique, après deux années marquées par la crise sanitaire. Les festivités seront cependant placées sous haute surveillance.

Si l’ambiance sera à la fête ce mardi soir pour la fête de la musique, les autorités resteront très vigilantes, et plusieurs villes ont annoncé des mesures de sécurité renforcées, par peur des débordements.

C’est notamment le cas de la ville d’Annecy, sa fête de la musique ayant tourné à l’émeute l’année dernière. Des fêtards et des policiers avaient échangé des jets de bouteilles et des tirs de gaz lacrymogène. Cinq policiers avaient été blessés et sept personnes placées en garde à vue.

Hors de question de laisser la fête de la musique dégénérer cette année. Comme le rapporte France Bleu, la préfecture de Haute-Savoie a annoncé ce lundi l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique de ce mardi midi jusqu’à mercredi à 8h du matin. La détention et l’usage de fumigènes, pétards ou feux d’artifice est également interdite. La présence de la police nationale, de la gendarmerie et de la police municipale sera renforcée toute la soirée, et des dispositifs anti-véhicules bélier ont été positionnés près des zones de concert.

Menace terroriste

Même son de cloche à Compiègne, dans l’Oise, où le maire Philippe Marini a mis en place par un arrêté municipal un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, de minuit à 6h du matin. Une décision faisant suite à des débordements l’année dernière impliquant des jeunes de 13 à 16 ans, selon France 3. A Lille, la mairie a interdit toute musique amplifiée sur la voie publique, seules les musiques acoustiques seront autorisées dans les rues. Les bars et restaurants de la capitale des Flandres ne sont d'ailleurs pas autorisés à étendre leurs terrasses.

De son côté, la préfecture du Bas-Rhin a décidé de mettre en place un périmètre de sécurité autour de la Grande-Ile de Strasbourg dès 16h ce mardi, car «la menace terroriste reste toujours élevée». Pour passer les points de contrôles, des vigiles procéderont d’abord à un contrôle visuel des sacs et des véhicules, et éventuellement à des palpations. La circulation sera par ailleurs interdite dans la zone à partir de 16h et jusqu’à 4h du matin mercredi.

Les forces de l’ordre vont également devoir accroître leur surveillance lors de ces concerts de rue, le phénomène des piqûres à la seringue continuant de se développer dans l’Hexagone. Début juin, six personnes avaient déposé plainte après avoir été piquées lors d’un festival de musique à Belfort.

Après deux éditions marquées par la pandémie de Covid-19, avec notamment l’obligation du couvre-feu à 23h pour les fêtards l’année dernière, où seuls les concerts assis étaient autorisés, l’édition 2022 aura elle aussi une saveur particulière dans certaines villes.