Covid-19 : Alain Fischer favorable au retour du masque dans les transports

Le nombre de contaminations augmente à nouveau en France, à l’approche des vacances d’été. Pour le professeur Alain Fischer, le retour du masque dans les transports en commun serait une bonne mesure.

L’épidémie repart de plus belle dans l’Hexagone. Depuis une dizaine de jours, la circulation du Covid-19 s’est accélérée, avec 44.000 cas en moyenne sur sept jours. Selon les données de Santé Publique France, au 18 juin, le taux d’incidence de l’épidémie était de 476,6 cas pour 100.000 habitants.

Face à cette résurgence de cas, liée à l’abandon des gestes barrières depuis plusieurs mois, faudrait-il instaurer à nouveau le port obligatoire du masque dans les transports ? Selon Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, c’est une option à ne pas écarter.

«Ça se discute sérieusement. A titre personnel, je pense que dans les transports collectifs, c’est probablement raisonnable, certainement pour les personnes fragiles, et probablement pour l’ensemble de la population», a-t-il déclaré ce mercredi 22 juin sur le plateau de Télématin. «En faisant le petit effort de porter le masque, on contribue à protéger les personnes fragiles», a-t-il ajouté.

Le masque n'est en effet plus obligatoire dans les transports en commun depuis le 16 mai dernier.

Cette reprise de l'épidémie inquiète également le gouvernement, qui souhaite promouvoir davantage le deuxième rappel vaccinal pour les plus de 60 ans, ouvert depuis le mois d'avril. «Ça ne va pas assez vite, il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent se faire vacciner», s'est inquiété le ministère de la Santé lors d'un point presse ce mardi. Seul un quart des personnes éligibles à ce second rappel ont reçu l’injection.

Le professeur Alain Fischer a ainsi rappelé sur France 2 que le vaccin contre le Covid «est sûr», et que le second rappel permet de «rattraper» le niveau de protection conféré par la première dose de rappel, qui diminue avec le temps. Il a donc insisté sur la nécessité pour les personnes de recevoir cette nouvelle dose de vaccin au plus vite.