Paris : appel à la grève dans les piscines de la capitale cet été

Un appel à la grève a été lancé par les agents municipaux de la Ville de Paris qui travaillent dans les piscines de la capitale. Un préavis de grève vient d'être déposé par la CGT pour tout l'été.

De l'eau dans le gaz entre eux et la Ville. Une grève pourrait bien venir perturber l'ouverture des piscines municipales parisiennes cet été, alors que la CGT vient d'annoncer avoir «déposé un préavis de grève pour l'ensemble des agents de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) du 1er juillet au 31 août».

Des piscines fermées en masse

Ce mardi 28 juin déjà, 9 des 43 piscines municipales étaient fermées, dont certaines néanmoins sont fermées depuis de longs mois à l'instar de la piscine Château-Landon (10e). Un petit avant-goût de ce qui pourrait se passer cet été, si les agents décident de se mobiliser en masse.

«Malgré nos appels répétés à la négociation, malgré des mois de mobilisations, la Ville – en l'occurrence notre direction – reste sourde aux revendications des agents», explique ainsi la CGT dans un communiqué.

Selon le syndicat, «la pénibilité du travail sur écran n'est pas reconnue pour les agents administratifs et encadrants», «le travail en roulement devrait être davantage valorisé pour les agents des stades et gymnases» et «la toxicité de l'environnement de travail est niée pour les agents des piscines et des bassins-écoles».

Les agents de la Ville de Paris sont également opposés «à l'augmentation du temps de travail», et dénoncent «des salaires plus bas que jamais avec une inflation galopante». «Notre direction doit revoir sa copie de toute urgence et nous proposer dans les plus brefs délais de rentrer en réelle négociation si elle veut éviter des grandes perturbations pour les parisiens cet été», menacent-ils.

Une menace qui pourrait en effet être particulièrement contraignante si elle était mise à exécution, compte tenu des fortes chaleurs que connaît la capitale en ce début d'été, et alors que de nombreuses animations – dans le cadre de Paris Plages qui doit s'ouvrir du 9 juillet au 9 août – sont organisées autour de bassins de baignade, justement surveillés par des agents de la ville.