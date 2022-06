Paris : les baignades en eau libre vont-elles devenir la norme ?

Plongeon dans la Seine, baignade dans le canal Saint-Martin ou encore triathlon dans le canal de la Villette... De plus en plus d'événements sont organisés dans le fleuve et les canaux parisiens. Les baignades en eau libre pourraient bientôt devenir la norme dans la capitale.

Ce week-end, les Parisiens étaient invités à participer à plusieurs événements autour de la baignade en eau libre, entre une après-midi baignade organisée dans le canal Saint-Martin (10e) ce samedi et le triathlon de Paris dans le canal de la Villette (19e) ce dimanche 26 juin. Des initiatives que la municipalité parisienne souhaiterait multiplier ces prochaines années.

Vers «de nouveaux espaces de fraîcheur» ?

Une ambition notamment portée par Pierre Rabadan, ancien joueur de rugby devenu adjoint à la mairie de Paris chargé du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, qui a récemment annoncé qu'«un certain nombre de travaux [étaient] en cours» pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine et permettre à terme de multiplier les spots de baignade dans Paris.

«Les gros travaux engagés seront pour la plupart efficients à l'été 2023», a ainsi fait savoir l'élu, en marge de la présentation du programme des Journées olympiques de ce week-end. «Avec des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents, notre volonté est de donner aux Parisiens de nouveaux espaces de fraîcheur», a-t-il poursuivi.

Avec @Anne_Hidalgo et @PierreRabadan pour les journées olympiques à #ParisCentre autour de la Seine





Relais de nageurs ce matin, canoë et kayak tout le week-end pour les Parisiens…



En 2024, nous nous y baignerons ! pic.twitter.com/dvg5149Uxi — Colombe Brossel (@cbrossel) June 25, 2022

L'élu rappelle qu'une étude de l'Apur avait été publiée en octobre 2018 au sujet de 26 zones franciliennes, dont 5 à Paris, où la baignade en eau libre pourrait être possible dans les prochaines années. Lui estime qu'il faudra tout de même attendre 2025, avant que des espaces de «baignades publiques» soient déployés dans la capitale. «Pour l'instant, nous sommes dans les clous», s'est-il félicité.

Cet été, et pour la sixième année consécutive, l'aire de baignade du bassin de la Villette va également ouvrir au public. Du 9 juillet au 21 août, cette piscine installée dans le cadre de Paris Plages, et composée de 4 bassins, sera accessible gratuitement. Des prélèvements seront effectués 4 fois par jour pour vérifier la qualité de l'eau.

Une baignade en eau libre rendue possible grâce à «une diminution des concentrations de bactéries au fil des années», explique-t-on du côté de la municipalité, soulignant que c'était le «résultat des nombreuses actions engagées par la Ville de Paris, par les communes traversées par le canal et par les usagers du canal».

Et s'il est toujours interdit de se baigner dans le bassin de la Villette, en dehors de cette zone surveillée, c'est avant tout pour des questions de sécurité, puisque le canal sert également de zone de navigation, admet la municipalité, qui assure que l’eau «témoigne, en saison estivale, de valeurs très souvent au-dessous des seuils maximum réglementaires». Et serait donc parfaitement propre.

Objectif Seine pour les JO de Paris 2024

Du côté de la Seine, la baignade y est toujours interdite. Sauf dérogation, comme le week-end dernier pour les plongeurs de haut vol qui ont participé au Red Bull Cliff Diving, qui prenait ses quartiers pour la première fois à Paris. Ou encore pour certaines exceptions, comme celle accordée à Arthur Germain qui a descendu la Seine à la nage depuis sa source.

«La qualité de la Seine s’est en effet considérablement améliorée sans toutefois atteindre encore la qualité suffisante pour s’y baigner», nous apprend la municipalité parisienne, qui rappelle pour autant que, depuis 2015, «une dynamique volontariste» mobilise tous les acteurs – l’Etat, l’Agence de l’eau, la région, Paris et toutes les collectivités locales concernées – «pour viser l’objectif essentiel du bon état sanitaire de la Seine en 2024».

«LA BAIGNADE EN SEINE EN HÉRITAGE»

Et ce, notamment en raison de l'organisation très prochaine de plusieurs épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024 dans le célèbre fleuve parisien, à l'instar des épreuves de natation marathon qui prendront leur départ du Pont Alexandre III, les 8 et 9 août 2024. Pour la municipalité, «l'ambition olympique de Paris et de la baignade en Seine en héritage» est un véritable «levier» pour aller plus vite sur le sujet.

En attendant, il faudra se contenter des événements organisés chaque année dans les canaux parisiens. Ce samedi, la maire de Paris Anne Hidalgo est venue saluer les nageurs professionnels, venus se relayer dans la Seine dans le cadre d'une course organisée pour la Journée olympique. «Un avant-goût pour l'après Paris 2024 où cet espace sera rendu aux Parisiens qui pourront s'y baigner», s'est réjouie l'édile.

Ce matin activités nautiques et aquatiques dans la Seine au bras Marie pour les #JourneesOlympiques. Bravo aux nageurs pour ce relai matinal, dans une eau à 23°. Un avant goût pour l'après #Paris2024 où cet espace sera rendu aux Parisiennes et Parisiens qui pourront s'y baigner ! pic.twitter.com/V2p8OjFe0C — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 25, 2022

Ce dimanche, après trois années d'absence, le Triathlon de Paris a repris ses quartiers dans le bassin de la Villette, où l'épreuve de natation y est organisée depuis 2017. Mais les organisateurs ne cachent pas leur ambition de changer de spot, et retrouver ainsi l'emplacement historique de cette épreuve pour les prochaines éditions.

«On espère pouvoir faire l’épreuve de natation dans la Seine. Ce serait génial», a fait savoir Thomas Delpeuch, le responsable de l'organisation du Triathlon de Paris chez ASO (Amaury Sport Organisation), qui espère bien que les Jeux olympiques de Paris 2024 «vont aider à avancer dans ce projet».