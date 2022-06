Paris : près de 200 «rues aux écoles» créées en deux ans, une cinquantaine en cours d'aménagement

Initiées au début de la seconde mandature d'Anne Hidalgo, les «rues aux écoles» sont en train de fleurir dans la capitale, comme ce mardi 28 juin rue Charles Baudelaire dans le 12e arrondissement. Il y en a plus de 180 disséminées un peu partout dans Paris, et une cinquantaine doit encore voir le jour dans les prochains mois.

Depuis deux ans, 184 «rues aux écoles» ont été créées sur tout le territoire parisien. Parmi elles, 168 sont dites «apaisées», c'est-à-dire où la circulation a été fortement restreinte et où les places de stationnement pour les voitures ont été retirés, alors que les 16 autres ont été entièrement «aménagées» avec la pose de bancs, fontaines et autres marelles... et «végétalisées», pour un total de 3.400 m2 de terres débitumées.

«Un engagement de campagne»

Une belle réussite pour David Belliard, qui portait déjà ce projet en 2019 lorsqu'il était le candidat écologiste aux élections municipales à Paris. Celui qui est désormais l'adjoint de la maire Anne Hidalgo chargé de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie se réjouit de mettre en place «cet engagement de campagne».

Et pendant ce temps, rue du Capitaine Lagache dans le 17e, une nouvelle rue aux écoles transformée : suppression des voitures, changement du revêtement, végétalisation [avant / après]. pic.twitter.com/AejssB6HH8 — David Belliard (@David_Belliard) June 27, 2022

«Avec près de 200 rues aux écoles, nous continuons la transformation de Paris et des abords de ses écoles. En septembre, ce sont plus de 30 nouvelles rues qui vont être rendues aux Parisiens, elles seront piétonisées et végétalisées avec de nombreux aménagements», explique l'élu ce mardi.

Car la municipalité parisienne ambitionne désormais de créer encore 30 «rues aux écoles» apaisées ainsi que 24 «rues aux écoles» aménagées et végétalisées pour 2022/2023.

De fait, entre novembre 2022 et mars 2023, ce sont «plus de 3.500 m2» d'asphalte parisien qui sera «débitumé», pour devenir autant de terres végétalisées. En outre, «plus de 60 arbres seront plantés» dans ces 54 nouvelles rues.

Pour David Belliard, il s'agit «d'un maillon important de la politique de transformation de Paris», et dont le but est d'assurer «plus de sécurité pour les enfants et leurs parents», «de lutter contre les pollutions, contre le bruit et contre les dérèglements climatiques».