Paris : 1.800 chantiers, dont 185 opérations de grande envergure, prévus cet été

Il y aura pas moins de 1.800 chantiers sur l'ensemble des bâtiments appartenant à la Ville de Paris, dont 185 opérations «de plus grande envergure», a fait savoir ce mercredi 29 juin la municipalité parisienne, qui joue la carte de la transparence à ce sujet.

Pas moins de 1.800 chantiers viennent d'être lancés ou vont être lancés par la Ville de Paris dans les prochains jours pour un montant de 170 millions d'euros. En parallèle, 15 grandes opérations de construction ou de rénovation se poursuivront cet été.

Des équipements publics à améliorer

«Beaucoup [de ces chantiers] concernent les équipements publics dans lesquels on ne peut faire de gros travaux que l'été», explique ce mercredi Jacques Baudrier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti.

A titre d'exemple, ces travaux vont prendre place dans 408 écoles et 70 collèges, dans 199 équipements de la petite enfance, dans 66 bibliothèques, médiathèques et conservatoires ou encore dans 4 piscines. A l'instar du collège Giacometti, dans le 14e, dans lequel les menuiseries vont être remplacées pour un meilleur confort thermique.

Parmi les chantiers «de plus grande envergure», on compte 27 opérations de végétalisation et de créations de cours oasis, mais aussi plus de 150 opérations qui ont trait aux économies d'énergie, aux améliorations fonctionnelles, aux restaurations patrimoniales ou tout simple pour des questions d'entretien ou d'accessibilité.

«Nous avons pris un tournant en termes de rénovation "écolo" de nos bâtiments», explique l'élu, qui assure qu'«une part de plus en plus conséquente» des investissements de la Ville est dédiée à cette rénovation, afin notamment de «réduire l’empreinte carbone» des chantiers mais aussi «de réduire la consommation d'énergie» de ces bâtiments.

D'autres grands chantiers se poursuivent également cet été, comme la restructuration du Théâtre de la Ville (plus de 40 millions d'euros de budget), la construction d'un ensemble scolaire boulevard Davout, dans le 20e (plus de 14 millions d'euros) ou encore l'emblématique construction d'une médiathèque et d'une maison de réfugiés dans le 15e.

«Le chantier de la future médiathèque James Baldwin et la maison des réfugiés Jean Quarré est totalement emblématique de ce qu’on est en train de faire à Paris en matière de conception "ultra-écolo"», se félicite Jacques Baudrier, qui affirme que l'utilisation de matériaux isolants et biosourcés (chanvre, pierre, paille...) est désormais systématique sur ce type de chantier.

Nouvelles pistes cyclables et entretien des rues

En outre, d'importants travaux de voiries sont également prévus. Près de 15 millions d'euros seront «engagés pour rénover les chaussées et les trottoirs parisiens», pour atteindre 12 km de chaussées rénovées. Un «budget en hausse de 50 %», se félicite l'élu, qui estime que que le secteur avait été quelque peu délaissé.

Du côté des pistes cyclables, 15 km de linéaires – ce qui correspond soit à la création de nouvelles pistes, soit à la pérennisation de coronapistes – vont être réalisés cet été. Dont celle de la rue Lafayette (9e), qui provoque aujourd'hui d'importants ralentissements sur cet axe entre Opéra et Gare du Nord.

Plus d'une trentaine de chantiers «Embellir votre quartier» vont également être engagés pendant l'été tout comme l'aménagement d'une vingtaine de «rues aux écoles». A ce sujet, si 184 de ces espaces végétalisés ont déjà vu le jour disséminés un peu partout devant les écoles parisiennes, 54 autres devraient l'être d'ici à fin 2023.

Et si Jacques Baudrier assure qu'il faudra sans doute mettre un coup de collier «deux ou trois mois avant» pour que certains chantiers soient finis à temps pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l'élu communiste assure que l'événement international n'est pas la boussole qui guide sa politique.

«La Ville s'est engagée, suivant son programme de mandature. On est dans une logique dans laquelle on s’adapte et on anticipe le changement climatique. Donc ça veut dire davantage de pistes cyclables et de continuités piétonnes», répond l'élu, qui insiste : «si on veut respecter le plan climat, les Accords de Paris et la stratégie bas-carbone, on doit faire tout ça».