La Charente frappée par un séisme dans la nuit

Un séisme «modéré», de magnitude 4,1 sur l'échelle de Richter, s'est produit en Charente dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les Charentais secoués. Le Bureau central sismologique français a indiqué qu'un séisme de magnitude 4,1 sur l'échelle de Richter avait été ressenti en Charente dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'épicentre du tremblement de terre survenu à 3h26 se trouvait à 20 km au nord-est d'Angoulême et à 53 km à l'est de Cognac, selon les données du Laboratoire de détection et de géophysique diffusées par le Bureau central sismologique.

Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat, selon les pompiers du département.

Quelque 600 séismes se produisent en France tous les ans, mais seulement 10 à 15 sont ressentis par la population.

L'Alsace, le Midi-Pyrénées, le littoral méditerranéen et les Alpes sont les régions les plus fréquemment touchées.