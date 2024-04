Etats-Unis : un séisme de magnitude 4,8 enregistré près de New York

La ville de New York, aux États-Unis, a été frappée par un séisme de magnitude 4.8, ce vendredi 5 avril. Pour l’instant, aucun dégât important ni blessé n'ont été signalés.

Un séisme de magnitude 4.8 a frappé l’est des Etats-Unis, ce vendredi 5 avril, et plus particulièrement la ville de New York. L'espace d'un instant, les immeubles de nombreux quartiers de la mégapole ont tremblé. Cela a même provoqué l’interruption du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tient actuellement sur le conflit israélo-palestinien.

Le tremblement de terre s'est produit «à 10h23 à sept kilomètres au nord-est de la station de Whitehouse, dans le New Jersey», l'État frontalier de New York, sur l'autre rive du fleuve Hudson, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS).

Le séisme a eu lieu à cinq kilomètres de profondeur et pour l’instant, aucun dégât important ni blessé n'ont été signalés. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président et son équipe étaient en contact avec les responsables fédéraux et locaux.

Our preliminary reports do not indicate major life safety or infrastructure issues from the earthquake. We are performing thorough inspections of critical areas.





I am providing updates with @nycemergencymgt and other administration officials at noon on https://t.co/dz88X9AHcT.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 5, 2024