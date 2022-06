Paris : attention aux fermetures nocturnes du périphérique la semaine prochaine

Comme chaque année, des fermetures nocturnes sont à prévoir sur le boulevard périphérique parisien cet été. Le but ? Entretenir les voies, les différents accès et les souterrains, en contraignant le moins possible les usagers de cet axe majeur, très emprunté, y compris la nuit.

La liste des fermetures nocturnes prévues sur le périphérique parisien est désormais disponible sur le site de la mairie de Paris. Pour l'instant, la municipalité ne fait état que des fermetures mises en place la semaine prochaine, nombreuses entre le 4 et le 8 juillet. Mais la liste sera régulièrement mise à jour.

Des fermetures toutes les nuits de la semaine

Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juillet, le périphérique intérieur sera fermé de 21h30 à 6h entre les portes de Clignancourt et de Pantin, ainsi que les accès A3 dans le sens Paris-Province et A6b dans le sens Paris-Province de 21h à 5h. Le souterrain qui relie Pantin à la Villette sera également fermé de 22h à 6h.

Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 juillet, le périphérique intérieur sera fermé de 21h30 à 6h entre les portes Dauphine et de Bagnolet, ainsi que les accès A3 dans le sens Paris-Province de 21h à 5h et A6b dans le sens Paris-Province de 21h à 5h.

Du mercredi 6 au jeudi 7 juillet, le périphérique extérieur sera fermé entre les portes de Bagnolet et Maillot de 21h30 à 6h, ainsi que les accès A3 dans le sens Paris-Province de 21h à 5h.

Du jeudi 7 au vendredi 8 juillet, le périphérique intérieur sera fermé entre la porte de Gentilly et l'A6a de 21h30 à 6h, ainsi que l'accès A3 dans le sens Paris-Province de 21h à 5h, tout comme les souterrains Maillot, Citroën-Cévennes, Garigliano Rive Gauche et Maine-Montparnasse de 22h à 6h.

A noter enfin qu'en parallèle, le souterrain du Forum des Halles sera fermé dans sa totalité de 23h à 6h, toutes les nuits de la semaine de lundi à jeudi inclus.