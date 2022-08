Paris : après le procès du 13-Novembre, la salle d'audience «hors norme» accueillera celui de l'attentat de Nice

Quelques mois seulement après avoir accueilli le procès historique du 13-Novembre, la salle d'audience «hors norme» imaginée pour l'occasion dans l'ancien Palais de justice de Paris de l'île de la Cité va bientôt rouvrir ses portes, en vue du procès de l'attentat de Nice.

La salle d'audience «hors norme» pensée pour accueillir le procès du 13-Novembre et installée au rez-de-chaussée du Palais de justice de Paris sur l'île de la Cité va à nouveau ouvrir ses portes, à l'occasion de l'ouverture du procès de l'attentat de Nice ce lundi 5 septembre.

Là, 8 personnes – 7 hommes et une femme – vont comparaître devant la cour d'assises spéciale pour cet attentat survenu le 14 juillet 2016, et qui avait causé la mort de 86 personnes (dont 15 mineurs) et fait plus de 400 blessés.

une salle d'audience dédiée aux «grands procès»

Il y a plus de deux ans, dès 2020, les travaux préparatoires avaient commencé pour créer de toute pièce une salle d'audience à la hauteur : c'est-à-dire longue de plus de 47 mètres, pouvant accueillir entre 500 et 550 personnes en même temps et imaginée pour être entièrement démontable après le procès.

A l'époque, il était déjà question qu'elle puisse servir à d'autres grands procès comme celui de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 par exemple. Et c'est exactement ce qu'il va se passer, alors que ce dernier – également très attendu – s'ouvre ce lundi 5 septembre.

Nul besoin de démonter l'immense salle d'audience, qui sera donc réutilisée dans les prochains jours. La cour d’appel de Paris avait d'ailleurs indiqué en juin dernier «que la salle d’audience ayant accueilli le procès V13 sera maintenue en l’état à Paris et accueillera le procès des attentats de Nice qui y sera jugé».

En parallèle, jusqu’à la fin du procès prévu le 16 décembre prochain, l’espace Méditerranée du Palais des congrès - Nice Acropolis sera également mis à la disposition du ministère de la Justice toute la durée de ce procès, qui s'annonce aussi particulièrement médiatisé.

Dans le Palais des congrès niçois, une salle de retransmissions dédiée aux parties civiles sera installée, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à Paris pour des raisons personnelles ou professionnelles.

«La justice au rendez-vous»

«La justice doit être au rendez-vous de ces procès hors norme afin qu’ils se tiennent dans les meilleures conditions qui soient pour l’ensemble des parties», avait fait savoir le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, en janvier 2021, à ce sujet.

Pour le Garde des Sceaux, «l’investissement» de son ministère pour ces procès à venir devait en effet être «totalement à la hauteur de cet enjeu».

Bien que provisoire, cette salle n’en est «pas moins conforme aux exigences fonctionnelles de la tenue d’audiences hors norme», avait communiqué le ministère, assurant qu'elle était bien conforme «à la fois en termes de sûreté mais aussi de confort d’usage».