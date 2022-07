Najat Vallaud-Belkacem est la nouvelle présidente de France terre d'asile

L'ancienne ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a été élue présidente de l'ONG France terre d'asile, ce samedi 2 juillet.

Annoncée à la mi-juin, l'arrivée de Najat Vallaud-Belkacem à la présidence de France terre d'asile (FTDA) est désormais chose faite. L'ancienne ministre de l'Education nationale a été élue ce samedi 2 juillet, lors du renouvellement du conseil d'administration de cette ONG spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des exilés.

Najat Vallaud-Belkacem succède ainsi au conseiller d'Etat Thierry Le Roy, qui voit son second mandat se terminer. Sur Twitter, l'ex-ministre socialiste s'est dite «très honorée» et «fière» d'occuper cette nouvelle fonction au sein d'une «association majeure» qui oeuvre «pour l'une des causes les plus évidentes et âpres de notre temps : Que faire des exilés, des privés de patrie, des forcés de partir ? Qu'ils fuient l'Ukraine, l'Afghanistan ou le Soudan ?»

Très honorée de la confiance qui m’est accordée et fière d’être élue aujourd’hui Présidente de @Franceterdasile . à mon prédécesseur Thierry Le Roy, bienvenue aux nouveaux administrateurs, et merci et bravo aux 1100 salariés sans lesquels rien ne serait possible. Thread.(1/8) — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) July 2, 2022

Dans le communiqué publié par FTDA, la nouvelle présidente rend hommage au travail de l'ONG. «Cinquante ans d'accueil, d'information, d'orientation, d'hébergement, d'accompagnement psychologique, d'individus exténués, traumatisés, confrontés depuis si longtemps à un milieu hostile, et parmi eux tout particulièrement les mineurs isolés étrangers [...] C'est par leur sort, par la révolte permanente face à l'instrumentalisation qui est faite dans le débat public de ces vulnérables parmi les vulnérables, que j'en suis venue à regarder et admirer le travail de France terre d'asile».

En tant que nouvelle présidente, Najat Vallaud-Belkacem ne sera toutefois pas salariée de l'association. Elle conserve en parallèle la direction générale de ONE, une ONG qui lutte notamment contre l'extrême pauvreté. L'ex-ministre de François Hollande préside aussi le conseil stratégique de Tent Partnership for Refugees. Cette fondation mobilise les entreprises du secteur privé pour qu'elles emploient des réfugiés dans leur pays d'installation.