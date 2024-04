L’association L214 demande la fin de l’abattage rituel pour les viandes casher et halal

L’association de défense des animaux L214 a annoncé porter plainte contre un abattoir de Venarey-les-Laumes (Côte-d’Or) «pour cruauté et sévices graves», et demande la fin de l’abattage rituel pour les viandes casher et halal.

«Des pratiques inqualifiables», décrit L214. L’association de défense d’animaux a annoncé jeudi 11 avril déposer plainte après avoir diffusé les vidéos de l’abattoir Bigard de Veraney-les-Laumes (Côte-d’Or), montrant des abattages rituels destinés à la production de viande halal et casher.

Sur les images, on peut voir des bovins dont la gorge est tranchée, provoquant des éclaboussements de sang massifs. L’organisation L214 a ainsi demandé l’interdiction de l’abattage sans étourdissement de ces animaux.

Avant leur abattage, certains animaux sont frappés dans l'enclos d'attente. L’un deux a reçu plus de vingt coups violents sur le corps et la tête, en une minute.

L214 veut rencontrer les institutions religieuses

Alors que les bêtes sont immobilisées jusqu’à l’état d’inconscience, après avoir été égorgés, ils sont transportés et suspendus alors qu’ils présentent «des signes de conscience évidents»: «Certains sont en panique totale», décrit L214 qui dénonce des «cruautés»et une «violence délibérée».

De son côté, la préfecture a assuré que l’abattoir Bigard de Venarey-les-Laumes «fait l'objet d'un contrôle permanent», et que les services vétérinaires se rendront dès jeudi matin dans l'établissement pour évaluer la situation, «et la nécessité de mettre en œuvre des mesures correctives».

L’association contre la maltraitance animale souhaite dorénavant rencontrer les représentants des institutions musulmanes et juives, à savoir la Grande Mosquée de Paris et du Consistoire de France, pour discuter de ce rituel.