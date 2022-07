La Tour Eiffel est-elle «mal en point» ?

Érigée en 1889, la Tour Eiffel serait «très mal en point» selon une enquête de Marianne, qui a eu des rapports confidentiels. Néanmoins, d’après sa direction, elle «n’a jamais été autant préservée» avec une 20e campagne de peinture dont l’addition a quasiment triplé.

La dame de fer usée ? Symbole de la capitale française, la Tour Eiffel a pris de l’âge. Selon l’hebdomadaire Marianne, qui a eu accès à des documents confidentiels, le chef d’œuvre de l’ingénieur Gustave Eiffel serait «rongé par la rouille» notamment à cause de la succession de couches de peintures, ce qui entraînerait une dégradation plus rapide en surface.

Les rapports alertent, depuis 2010 et jusqu’à 2016, sur les «défauts de maintenance et l’ampleur des dégradations».

«C’est un fer qui rouille très facilement», a indiqué à CNEWS Pierre Lamalattie, conseiller patrimoine «les amis du Champs-de-Mars». «La rouille rentre dedans et pulvérise le métal. Tout le monde a vu des endroits énormément rouillés sur les grandes arches», a-t-il ajouté.

Les conseils de Gustave Eiffel n’ont pas été respectés. Dans son ouvrage «la tour de 300 mètres», l’ingénieur affirmait que «la peinture est l’élément essentiel de conservation d’un ouvrage métallique et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée».

«La Tour Eiffel est arrivée dans un état très mauvais. On va la badigeonner un peu à la va-vite. Mais, c’est reculer pour mieux sauter», a estimé Pierre Lamalattie.

La direction de la dame de fer se défend

La Tour Eiffel «n'a jamais été aussi préservée que maintenant» avec une 20e campagne de peinture dont l'addition a quasiment triplé, a de son côté assuré lundi sa direction à l'AFP.

La Dame de Fer «va continuer à tenir debout avec ce fer impeccable», a assuré Patrick Branco Ruivo, le directeur général de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (Sete), soulignant que la campagne de peinture en cours depuis 2019 visait à «la traiter et à la protéger».

«Pour la première fois de son histoire, on a décapé la tour, c'est-à-dire qu'on a retiré l'intégralité des couches de peinture» sur l'arc sud situé au-dessus du Champ-de-Mars, et «on a découvert que le fer puddlé était impeccable alors qu'on était dans la partie la plus abîmée» par la rouille, a-t-il répondu.

Cette partie de l'opération est désormais terminée avec le démontage d'un échafaudage de 450 tonnes, plus haut que l'Arc de Triomphe, qui doit être achevé d'ici le feu d'artifice du 14 juillet.

Parmi les monuments les plus visités au monde, l'oeuvre de l'ingénieur Gustave Eiffel a retrouvé début 2022 un niveau de fréquentation pré-Covid, avec plus de 20.000 visiteurs par jour.