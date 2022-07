Grève SNCF : le trafic toujours perturbé ce jeudi dans les transports en commun franciliens

Au lendemain d'un mouvement de grève national, le trafic continue d'être perturbé ce jeudi 7 juillet dans les transports en commun franciliens, et ce, notamment sur les lignes RER C et E ainsi que sur les lignes de Transilien H, J, L et P.

«Des perturbations sont en cours» ce jeudi «en raison d'un mouvement social local», a ainsi communiqué la branche Transilien de la SNCF, soulignant qu'en conséquence, le trafic était «perturbé sur certaines lignes Transilien».

Trafic perturbé sur l'ensemble du RER C

Parmi elles, le RER C, qui ne comptait ce jeudi qu'un train sur trois, mais aussi le RER E, sur lequel le trafic n'est que «légèrement perturbé entre Haussmann St-Lazare et Chelles Gournay, et entre Haussmann St-Lazare et Villiers sur Marne», avec 9 trains sur 10. A noter que le trafic est normal entre Haussmann St-Lazare et Tournan.

Le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. Prévoir 2 trains sur 3. — RER C (@RERC_SNCF) July 7, 2022

En outre, le trafic est également perturbé sur les lignes H, J, L et P. Sur la ligne H, il faudra prévoir 2 trains sur 3, tout comme sur la ligne J entre la gare Paris Saint-Lazare et celle d'Ermont-Eaubonne. Il faudra compter 9 trains sur 10 sur la branche qui relie Paris à Conflans Sainte-Honorine/ Pontoise.

Sur la ligne L, le trafic sera «quasi normal sur l'ensemble de la ligne», avec 4 trains sur 5 entre Paris St-Lazare et Versailles RD/St-Nom la Bretèche, et 9 trains sur 10 entre Paris St-Lazare et Nanterre Université/Cergy le Haut.

Enfin, le trafic sera «perturbé» sur la ligne P, avec 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne hormis sur l'axe Esbly - Crécy sur lequel la circulation doit rester «normale».

A savoir qu'aucune perturbation n'est à déplorer sur les lignes K, R et U. Quant à la ligne N, des bus de remplacement ont été mis en place entre la gare de Plaisir G. et celle de Mantes-la-Jolie, depuis le 4 juillet jusqu'au 28 août en raison de travaux prévus de longue date.