Météo : à partir de quelles températures peut-on parler de canicule ?

L’été est bel et bien là, et avec lui les épisodes de canicule. Le mercure va grimper cette semaine et atteindre plusieurs pics lors des prochains jours. Mais attention, un épisode de fortes chaleurs ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un phénomène caniculaire.

Nouveau coup de chaud sur l'Hexagone. Cette semaine les températures vont largement dépasser les 30 °C dans la quasi totalité du pays. Pour autant, fortes chaleurs ne riment pas forcément avec épisode caniculaire.

Météo France décrit la canicule comme «un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée». Il s’agit là des trois points essentiels, pour pouvoir parler de ce phénomène : une grosse vague de chaleur (plus de 30-35 °C, en fonction des départements), qui se maintient la nuit (au-dessus de 20 °C), et dure plusieurs journées d’affilées.

Ainsi, lors de la canicule dramatique de 2003 (autour de 15.000 morts), le mercure dépassait régulièrement les 40 °C durant les quinze premiers jours d’août, sur la quasi-totalité du territoire. La nuit la plus chaude, depuis que les températures sont relevées, avaient également été enregistrées, avec 25,5 °C à Paris, du 10 au 11 août.

Selon Météo France, la période du 15 juillet au 15 août est la plus critique en ce qui concerne les épisodes caniculaires. Un laps de temps qui peut parfois débuter dès la fin juin. Si des journées très chaudes peuvent s’enchaîner en dehors de ce moment, il est rare que le qualificatif de canicule soit utilisé, notamment parce que le mercure redescend pendant la nuit.

Le danger d’une hausse de sa température corporelle

Lorsque les températures restent élevées pendant plusieurs journées et descendent peu après le coucher du soleil, le risque de mortalité chez les personnes «fragiles» augmente. Pour les personnes âgées, il survient car leur transpiration est faible, ce qui rend difficile le maintien de la température corporelle à 37 °C.

Peut alors se développer une hyperthermie, avec une température supérieure à 40 °C dans le corps, entraînant une «altération de la conscience», alertent les autorités. Pour les bébés (plus généralement les moins de 4 ans), le corps transpire beaucoup, mais c’est alors la déshydratation qu’il faut éviter.

C’est pourquoi il est important de garder son logement frais, ou l’endroit où l’on passe du temps, au frais, tout en buvant et se rafraichissant régulièrement. Les efforts physiques sont déconseillés, de même que de sortir aux heures les plus chaudes de la journée (de midi à 16h, en principe).