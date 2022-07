Uber Files : pourquoi le ministre délégué au Numérique ne pourra prendre aucune décision

Il est l'un des principaux concernés, mais ne pourra prendre aucune décision. Le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot ne s'occupera pas de l'affaire des Uber Files, sa propre soeur étant la directrice de la communication du géant américain.

Voeu de silence pour le ministre concerné. Alors que le chef de l'Etat est éclaboussé par l'affaire des Uber Files, une enquête journalistique reposant sur des milliers de documents internes à Uber ayant révélé l'existence d'un «deal» secret entre le géant américain et Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'Economie (2014 - 2016), l'actuel ministre délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot, se trouve lui aussi fragilisé.

En cause : un possible conflit d'intérêts. En effet, la soeur de l'élu MoDem, Hélène Barrot, n'est autre que la directrice de la communication d'Uber pour l'Europe, comme l'a révélé La Lettre A. Ce faisant, et malgré toutes les données numériques impliquées, Jean-Noël Barrot a confirmé au média qu'il s'écarterait du dossier.

Des décisions prises par Elisabeth Borne ?

Toujours selon La Lettre A, les éventuelles décisions concernant Uber pourraient donc être prises directement par la Première ministre, Elisabeth Borne.

Jean-Noël Barrot vient à peine de faire son entrée au gouvernement. Nommé le 4 juillet ministre délégué chargé de la Transition numérique et des télécommunications, il était auparavant député des Yvelines au sein du groupe centriste MoDem.

Révélés ce 11 juillet, les Uber Files ont créé un tollé de l'opposition. Celle-ci dénonce les échanges secrets entre Uber et Emmanuel Macron, accusé d'avoir favorisé l'implantation de la société en Europe. Emmanuel Macron était «conseiller et ministre de François Hollande» et en même temps «lobbyiste pour une multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit du travail», a fustigé sur Twitter Mathilde Panot, patronne des députés La France Insoumise.

Sollicité, Uber France a confirmé la tenue de réunions avec Emmanuel Macron, des rencontres qui «relevaient de ses responsabilités en tant que ministre de l'Economie et du Numérique supervisant le secteur des VTC». L'Elysée a également confirmé.