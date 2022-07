«Choose France» : Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les investisseurs étrangers

Opération séduction pour Emmanuel Macron. Le président de la République reçoit ce lundi 11 juillet plus de 180 patrons étrangers, à l'occasion du sommet «Choose France».

L'objectif est d'inciter les grandes entreprises mondiales à investir dans l'Hexagone. Le président de la République reçoit ce lundi 11 juillet plus de 180 patrons étrangers, à l'occasion du sommet «Choose France». Alors qu'Emmanuel Macron débute son second mandat, il souhaite montrer que la France est toujours attractive. Comme à l'accoutumée, la cinquième édition de «Choose France» se déroulera donc au château de Versailles, en présence des dirigeants de Coca-Cola, Siemens, Disney ou encore JP Morgan.

Emmanuel Macron profitera de cette journée pour annoncer plusieurs investissements, représentant au total 6,7 milliards d'euros et 4.000 emplois. En tête de gondole : la construction d'une usine de semi-conducteurs par STMicroelectronics et GlobalFoundries à proximité de Grenoble (Isère). «C'est le plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire, et un grand pas pour notre souveraineté industrielle», a commenté le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

.@ST_World et @GlobalFoundries construiront en France une mega-usine de semi-conducteurs. C’est le plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire et un grand pas pour notre souveraineté industrielle : c’est 1 000 emplois à la clé. #ChooseFrance — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 11, 2022

Cette nouvelle usine fait partie du «Chips Act», un programme de l'Union européenne pour booster sa production de semi-conducteurs. Elle a en effet subi une pénurie de ces précieux composants, essentiels à la conception de smartphones, d'ordinateurs et de voitures, à cause de la pandémie de Covid-19. L'Union européenne se donne pour objectif de concentrer 20 % de la production mondiale, contre 10 % actuellement.

L'usine de semi-conducteurs n'est pas le seul projet mis en avant. «Choose France» sera également l'occasion d'annoncer la création de 1.000 emplois par le spécialiste des colis FedEx, 800 par l'entreprise espagnole Amadeus, ou encore 500 par le cabinet de conseil Accenture.

Depuis le début des sommets «Choose France» en 2018, près de 80 projets d'investissements ont vu le jour. 25 ont été réalisés, 50 sont en cours et 5 ont été abandonnés ou reportés. La France se félicite d'être le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers, selon le baromètre du cabinet EY.