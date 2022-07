Editis crée Kotoon, maison d'édition dédiée aux webtoons et «passerelle entre le numérique et le papier»

Le groupe Editis lancera le 27 octobre une nouvelle maison d'édition, la 53e, baptisée Kotoon. Sa spécialité ? Les webtoons, des bandes dessinées numériques.

A l'origine, les webtoons sont conçus pour être lus sur smartphones. Ces BD, dont le concept a été inventé en Corée du Sud, sont publiées chapitre par chapitre sur des applications dédiées.

Addictives, elles ont séduit la France, à tel point que les maisons d'édition ont décidé de les publier en version papier. C'est le cas d'Editis. Avec la création de Kotoon, le groupe espère «prolonger l'univers de la lecture digitale sur le papier, qui reste un support très apprécié des lecteurs», explique à CNEWS Flora Sallot, responsable éditoriale de Kotoon.

«Kotoon permettra aux amateurs de webtoons de voir leurs séries préférées en format papier, dans leur bibliothèque», continue Flora Sallot. «Mais nous espérons aussi faire découvrir les webtoons à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, pour créer des passerelles entre le format papier et le format numérique.»

Une romance à succès publiée en octobre

Editis n'est pas le premier groupe à se lancer dans l'aventure. Des webtoons sont publiés par Kbooks (éditions Delcourt), Hugo BD (groupe Glénat) et Ki-oon, distribué par une filiale d'Editis.

Et pour se faire une place dès son lancement, le groupe mise sur la publication de «Let's Play», de Leanne M. Krecic. Les amours de Sam, jeune créatrice de jeux vidéos, sont un classique des webtoons. Ils comptent plus de 5 millions d'abonnés dans le monde, et 600.000 sur la version française postée sur l'application Webtoon. Kotoon a déjà diffusé un extrait de l'ouvrage.

Kotoon publiera en octobre les 23 premiers chapitres de «Let's Play», assortis d'un chapitre bonus et d'un interview de l'autrice. De nouvelles séries sortiront en 2023, avec un objectif de «10 à 15 titres publiés chaque année», précise Flora Sallot. Et si «Let's Play» est une romance, Kotoon produira également les versions papier de webtoons d'action ou de fantasy.

Ce lancement confirme la stratégie du groupe de miser sur les ouvrages graphiques. Le marché de la BD au sens large (mangas, BD, comics...) est en pleine expansion en France : il a atteint 890 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, selon le bilan annuel dressé par GfK Market Intelligence. Cela représente une augmentation de 50% par rapport à 2020.