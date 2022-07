Olivier Dussopt : «Caroline Cayeux a dit qu’elle avait fait une erreur»

Olivier Dussopt était l'invité de La Matinale Week-end sur CNEWS ce samedi 16 juillet. Le ministre du Travail a réagi à la polémique entourant la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, accusée d'homophobie. Il a indiqué «croire en ses excuses» et rappelé que cette dernière «a dit qu'elle avait fait une erreur.»

La polémique ne retombe pas. Invité sur CNEWS ce samedi matin, le ministre du Travail du Plein emploi et de l'Insertion Olivier Dussopt a réagi à l'affaire Caroline Cayeux. La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, et ancienne opposante au mariage pour tous, est dans la tourmente après que ses déclarations sur les homosexuels ont provoqué l’indignation jusqu'au sein de l’exécutif et d’une partie de la majorité.

Interrogé sur le fait de savoir si cette dernière se devait de démissionner, Olivier Dussopt a indiqué que «ce n'était certainement pas à lui de le dire». «Ce que je sais, c'est que j'ai échangé avec elle hier après-midi (...) et elle sait que les mots qu'elle a employés cette semaine sont blessants», a-t-il ajouté.

«Nous sommes nombreux à nous être sentis particulièrement malmenés et même blessés par cela. Ce que je sais surtout, c'est que Caroline Cayeux a dit qu'elle avait fait une erreur et dit qu'elle regrettait ses propos de 2013 et ses propos de cette semaine», a insisté le ministre du Travail.

Une tribune accablante a paraître

Depuis le début de la semaine, l’ex-maire LR de Beauvais (Oise) et nouvellement ministre, est rattrapée par des propos tenus il y a une dizaine d’années dénonçant le mariage pour tous. Elle qualifiait la mesure de réforme de «caprice» et un dessein «contre nature». La polémique a pris un autre tournant lors d'une interview mardi sur Public Sénat, au cours de laquelle la ministre assurait «maintenir évidemment ses propos» sur le mariage pour tous, avant de conclure maladroitement et rajoutant involontairement de l'huile sur le feu : «J’ai beaucoup d’amis parmi tous ces gens-là [les homosexuels, ndlr] et franchement, c’est un mauvais procès qu’on me fait. Ça m’a beaucoup contrariée.».

Une pétition demande le départ des ministres "LGBTQIAphobes notoires" : "C’est un mauvais procès que l’on me fait et qui m’a beaucoup contrariée. Je n’ai jamais fait partie de la Manif pour tous, que les choses soient claires", se défend @carolinecayeux #BonjourChezVous pic.twitter.com/xgNqJPR1Hk — Public Sénat (@publicsenat) July 12, 2022

Cette phrase, bégayée initialement pour apaiser les tensions par l’élue de droite de 73 ans n'a pas manqué de lui attirer de nouvelles foudres. Dès le lendemain sept associations de lutte contre l’homophobie (Mousse, Stop homophobie, Sports LGBT, Education LGBT, Familles LGBT et Adheos) ont envoyé au parquet de Paris une plainte contre la ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales. L’infraction visée est l’«injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle par une personne dépositaire de l’autorité publique».

Du reste, si Caroline Cayeux assure «regretter», cette dernière se retrouve plus que jamais fragilisée et poussée vers la sortie alors que des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître normalement dimanche remettant en cause son maintien au sein du gouvernement.

Enfin, si Olivier Dussopt tente aujourd'hui d'éteindre l'incendie, ce dernier s'était particulièrement distingué, en 2013, à l'Assemblée nationale lors des débats sur le mariage pour tous, en se montrant comme l'un des députés les plus mobilisés sur le sujet.

L'ancien socialiste avait d'ailleurs fait un plaidoyer remarqué en évoquant la détresse des jeunes homosexuels : «On se plaît à répéter la devise républicaine, mais on semble oublier que la réalité de ces trois mots n’est pas la même pour tout le monde», avait-il lancé.