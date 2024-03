«Le football est pour les hommes» : les propos homophobes d’un ancien gardien paraguayen après les larmes de Vinicius

Après les larmes de Vinicius au moment d’évoquer le racisme, dont il a été victime, l’ancien gardien international paraguayen José Luis Chilavert a tenu des propos homophobes sur les réseaux sociaux.

Un dérapage intolérable. Ancien gardien de but international paraguayen, José Luis Chilavert (58 ans) a commenté les larmes de Vinicius Jr après avoir évoqué les actes racistes dont il a été victime depuis le début de sa carrière. Et il s’en fendu d’un message à caractère homophobe à l’égard de l’attaquant brésilien.

Devenu homme politique à la fin de sa carrière

«Du pain et des jeux, le premier à insulter et attaquer ses rivaux, c’est lui», a écrit, sur les réseaux sociaux, l’ancien portier, passé notamment par Strasbourg entre 2000 et 2002. Avant de tenir des propos offensants. «Ne sois pas une pé…., le football est pour les hommes», a-t-il ajouté, suscitant une importante polémique qui n’est pas la première depuis qu’il a mis un terme à sa carrière il y a une vingtaine d’années.

Devenu homme politique dans son pays, il s’est présenté à l’élection présidentielle en 2023 avec un programme présenté comme «nationaliste», «réactionnaire» et «homophobe». Et s’il bénéficie d’une importante notoriété au Paraguay, il n’a pourtant récolté que 2% des suffrages.

A la veille d’affronter l’Espagne avec le Brésil, Vinicius Jr avait déploré les actes racistes à son encontre en Espagne. «C’est quelque chose d’assez triste, c’est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chaque plainte de ma part me rend très triste. Mais comme tous les "noirs" qui sont dans le monde… C’est quelque chose de triste. (…) Je lutte pour que dans un avenir proche, ça n’arrive plus à personne», avait déclaré le joueur du Real Madrid avant d’être rattrapé par l’émotion et de fondre en larmes.