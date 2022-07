Paris : quelle feuille de route pour le nouveau préfet de police Laurent Nuñez ?

Alors que Laurent Nuñez vient d'être officiellement nommé pour prendre la tête de la préfecture de police de Paris ce mercredi 20 juillet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué quelles seraient les grandes missions à venir pour ce haut-fonctionnaire de 58 ans.

Gérald Darmanin a dévoilé ce mercredi la feuille de route du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, dans une interview donnée au Parisien. Quelles seront les missions de cet «homme d'expérience» selon le ministre de l'Intérieur, qui le qualifie de «ferme, mais aussi plein de rondeur» ?

jusqu'à un millier de nouveaux policiers

Si Gérald Darmanin estime que les besoins de la préfecture de police de Paris resteront «les mêmes», il a assuré que «la sécurité à Paris» sera sa «priorité» et entend «avant tout intensifier, comme jamais, la lutte contre la délinquance».

Pour cela, il annonce que pas moins d'«un millier de nouveaux postes de policiers seront créés dans les 5 ans à Paris, dont «500 dans les deux prochaines années». «Un effort considérable réalisé par l’Etat», selon lui.

De plus, «500 nouvelles caméras» seront également installées, «en plus d’une modernisation du parc de caméras déjà existant». Avec, en ligne de mire, l'amélioration des missions principales de sécurité : lutte contre les agressions, les vols de montres ou encore la délinquance dans les transports.

Sur ce dernier point, le ministre de l'Intérieur précise avoir «augmenté la présence des policiers de 70 % depuis deux ans», et souhaite «encore la doubler dans l’année qui vient». Et d'affirmer : «les transports sont un espace public dont il convient de reprendre le territoire».

Des «solutions» pour lutter contre le crack

Autre sujet important : celui de la lutte contre le trafic de stupéfiants et, plus particulièrement, contre le crack. «J’ai demandé au nouveau préfet de police de Paris de me proposer, pour la rentrée, des solutions pour lutter définitivement contre ce fléau», explique Gérald Darmanin.

«Nous avons affaire à des personnes qui se dirigent vers la mort et doivent être accompagnées sur le plan médical. On a eu des résultats dans la lutte contre le crack ces dernières années», estime le ministre, qui concède qu'«ils ne sont pas à la hauteur des attentes des Parisiens».

Et pour y parvenir, il se dit prêt à mettre en place «une solidarité plus grande entre les collectivités locales et l’État». «Il faut qu’on arrête de se rejeter la balle, les Parisiens ne veulent pas de ça», conclut le ministre.

Des agents mieux formés

Ce dernier a également évoqué la question de la police municipale parisienne. S'il souligne la «création historique d’une police municipale à Paris», il a néanmoins déploré qu'ils soient «aujourd’hui moins de 400 agents et non armés» et promet que l'Etat «aidera» la municipalité parisienne à «atteindre les 2.500 policiers municipaux annoncés».

Enfin, Gérald Darmanin a annoncé avoir décidé «un nouveau schéma national du maintien de l’ordre», que Laurent Nuñez devra appliquer. En outre, le ministre veut créer spécifiquement pour les policiers de la préfecture «un centre de formation et d’entraînement au maintien de l’ordre», à Villeneuve-Saint-Georges (94).