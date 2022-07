Covid-19 : la quatrième dose élargie aux femmes enceintes et aux personnes à risque

La quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, ou seconde dose de rappel, est désormais disponible pour les femmes enceintes et aux personnes à risque.

De nouveaux candidats éligibles à la quatrième dose de vaccin anti-Covid. Dans un «contexte épidémiologique qui reste préoccupant, avec des variants très contagieux», le ministère de la Santé a annoncé l'élargissement de l'accès à la seconde dose de rappel du vaccin contre le Covid-19.

Sont concernés : les femmes enceintes, les personnes à risque âgées de 18 à 60 ans (par exemple, les personnes atteintes de sclérose en plaques, d'obésité, de la maladie de Parkinson...), et l'entourage de ces personnes à risque.

Cette nouvelle mesure suit l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) et du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Jusqu'ici, la quatrième dose n'était accessible qu'aux plus de 60 ans et aux personnes immunodéprimées.

17 millions d'éligibles au total

Cinq millions de personnes supplémentaires peuvent désormais prétendre à la quatrième dose, portant le total d'éligibles à 17 millions de personnes.

Cette nouvelle dose de vaccin n'est pas obligatoire. Elle peut néanmoins être administrée six mois après le dernier rappel, voire trois mois pour les personnes de plus de 80 ans ou sévèrement immunodéprimées.

Pour l'instant, elle ne remporte pas un franc succès. Seulement 4 millions de personnes l'ont reçue.

Une quatrième dose pour tous ?

Interrogé sur la possibilité de l'élargir à toute la population à l'automne, le gouvernement a répondu par la négative. «Aujourd'hui, il n'y a pas de scénario probable qui étendrait le deuxième rappel à tous, même s'il faut rester prudent», a indiqué le ministère de la Santé.

Cette position rejoint celle de plusieurs scientifiques, dont Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Puisque les variants circulant actuellement (BA.4 et BA.5) causent peu de formes graves chez les plus jeunes, «le besoin d'une dose de rappel supplémentaire pour les adultes en bonne santé est moins évident», a-t-il noté dans un interview à Centre Presse Aveyron.

A noter que Pfizer comme Moderna ont promis de nouveaux vaccins à la rentrée, spécialement adaptés à Omicron. BA.4 comme BA.5, en majorité sur le territoire aujourd'hui, sont tous les deux des sous-lignages de ce variant.