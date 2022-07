Covid-19 : la Haute Autorité de santé s'oppose à la réintégration des soignants non-vaccinés

Dans son dernier avis rendu public ce vendredi 22 juillet, la Haute Autorité de santé (HAS) se dit opposée à la réintégration des soignants non-vaccinés.

C'est non. Dans son dernier avis rendu public ce vendredi 22 juillet, la Haute Autorité de santé (HAS) se dit opposée à la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid-19.

L'instance considère que «les données ne sont pas de nature à remettre en cause cette obligation vaccinale» pour ce type de personnel.

La HAS justifie sa décision par «le contexte épidémique dynamique», «les incertitudes sur l'évolution de l'épidémie dans les prochains mois» et sur «l'efficacité d’un schéma vaccinal complet à réduire le risque d’être infecté et de transmettre la maladie.»

En France, les soignants, comme les médecins et les infirmiers, qui exercent à l'hôpital ou dans les Ehpad, et plus globalement les employés de ces établissements de santé, sont obligés depuis l'an dernier d'être vaccinés contre le Covid-19.

François Braun suit la ligne de la HAS

Interrogé à la mi-journée sur CNEWS sur le refus de la réintégration des soignants non-vaccinés formulé par la HAS, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a déclaré : «ma position, la mienne et celle du gouvernement sont claires : on suit l'avis des scientifiques comme depuis le début de la crise et il est négatif», semblant clore définitivement le débat.

Bien que formant une minorité, un certain nombre, qui reste difficile à évaluer avec précision, se voient donc interdits d'exercer leur activité, car ils ne sont pas vaccinés. Mais les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence de débats, en particulier dans la sphère politique, sur l'opportunité de les réintégrer.

Récemment, la question s'est également posée pour les pompiers non-vaccinés, certaines voix demandant leur réintégration immédiate afin de les mobiliser en Gironde, ravagée par les flammes.

Les partisans d'une réintégration font valoir que les vaccins anti-Covid ont perdu beaucoup de leur efficacité contre la transmission de la maladie, bien qu'ils restent protecteurs sur le plan individuel contre les formes graves.

Dans ce contexte, l'avis de la HAS revêt une grande importance car les parlementaires viennent de décider jeudi qu'une éventuelle réintégration des soignants interviendrait dès que l'autorité donnerait son accord. Mais ce feu vert n'est donc pas à l'ordre du jour.