Michel Onfray : «Ce dont nous manquons en politique, c’est d’une vision gaullienne, rassembleuse»

Invité de l’émission Punchline sur CNEWS ce dimanche soir, le philosophe Michel Onfray a largement égratigné les élus de gauche, critiquant notamment les députés LFI partis fleurir la tombe de Robespierre.

Après une première tribune acerbe contre la gauche dans le Journal du Dimanche, Michel Onfray a récidivé. Sur le plateau de CNEWS, le philosophe a remis en cause la posture des élus de gauche, se revendiquant souvent dans le «camp du bien» alors que les résultats sont loin d’être favorables pour le peuple selon lui.

«Ce dont nous manquons aujourd’hui en politique, c’est d’une vision gaullienne, rassembleuse. J’en ai assez de cette gauche qui nous exprime qu’elle aime l’humanité, le peuple… et qui finalement ne fait rien qui aille dans cette direction-là», a regretté Michel Onfray.

Il a également vivement critiqué les députés Antoine Léaument, Ugo Bernalicis et Hadrien Clouet, qui se sont rendus jeudi à Arras (Pas-de-Calais) pour fleurir la tombe de Robespierre sur son lieu de naissance.

«La gauche libérale n’est pas ma gauche, on le sait. Mais ceci dit, s’il faut choisir entre la gauche libérale et la gauche qui a fleuri Robespierre il y a quelques jours, c’est clair : je choisis la gauche libérale. Ce n’est pas possible d’imaginer que l’on puisse aller, quand on est député LFI, fleurir la tombe de quelqu’un qui est à l’origine de la terreur comme d’un moyen de gouvernement. Je rappelle quand même que Robespierre a légitimé et fait fonctionner la terreur, la loi des suspects, les procès où la défense était interdite…», a expliqué Michel Onfray sur CNEWS.