Canicule : jusqu'à 40° C attendus ce mercredi

La France va subir de nouveau un épisode de vague de chaleur ce mercredi 3 août où le mercure devrait frôler les 40° C dans certaines régions. Météo-France a placé 26 départements en vigilance orange pour canicule.

Le pays en fournaise. La France va entrer dans le dur du troisième épisode caniculaire enregistré depuis juin, avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40° C dans le sud-ouest et une sécheresse chaque jour plus marquée. «La journée de mercredi sera la plus chaude à l'échelle nationale», avertit Météo-France, mais le pic de chaleur sera encore présent jeudi «en se décalant vers l'Est».

#vigilanceOrange #canicule





Épisode caniculaire s’étendant progressivement de la vallée du Rhône, au sud-ouest et au nord-est du Pays. Ce mercredi, pic de chaleur à l’échelle nationale.





Soyez prudents et restez informés https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/UZf3qMMjOV — Météo-France (@meteofrance) August 3, 2022

26 départements en alerte orange canicule

«Entre mercredi et jeudi les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35°C avec des pointes à 39 ou 40°C sur le Sud-Ouest», précise Météo-France, qui a placé 26 départements en alerte orange canicule. Il fera aussi chaud la nuit et «les températures minimales supérieures à 20°C commenceront à se généraliser», a fait savoir Olivier Caumont, responsable de la permanence pour la prévision à Météo-France, lors d'un point presse mardi.

«On est inquiet par ces répétitions rapprochées de vague de chaleur», qui «ne permettent pas à des organismes de revenir à un fonctionnement normal», a expliqué Isabelle Bonmarin de Santé publique France (SPF) lors du point presse. «On s'attend à une surmortalité dès qu'on passe en canicule (...) et notamment les 75 ans et plus», a ajouté son collègue Robin Lagarrigue, indiquant qu'un «bilan sera fait à la rentrée, en septembre».

Cependant, cette vague de chaleur devrait être plus courte que la précédente, comme le confirme Météo-France, qui ne se prononce pas encore sur le moment où elle prendra fin. La dernière en date a pris fin le 25 juillet et a duré 14 jours, ne laissant que quelques jours pour respirer un peu.