Prime de rentrée exceptionnelle : qui pourra en bénéficier ?

Des millions de Français toucheront d’ici à quelques semaines une prime de rentrée exceptionnelle. Celle-ci est toutefois réservée à certains profils.

Au centre d’un désaccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, la prime exceptionnelle de rentrée a finalement fait état d’un consensus pour être distribuée à de très nombreux français durant le mois de septembre. Qui va pouvoir en bénéficier ?

Alors que les sénateurs préféraient que celle-ci soit versée à hauteur de 150 euros pour les seules personnes touchant la prime d’activité (afin de valoriser le travail) et l’allocation adultes handicapés (AAH), c’est finalement une formule plus proche de celle défendue par le gouvernement et validée par les députés qui sera appliquée.

Environ 15 millions de personnes concernées

Ainsi, tous les bénéficiaires de minima sociaux seront concernés (RSA, APL, AAH, minimums vieillesse…), ainsi que les étudiants boursiers. Ceux touchant la prime d’activité également. Environ 15 millions de personnes seraient ainsi concernées.

Dans le détail, 100 euros seront versés à chaque adulte profitant habituellement des minimas sociaux. Un milliard d’euros leur est ainsi destiné. Pour les travailleurs percevant la prime d’activité, la somme n’est pas encore arrêtée. 100 millions d’euros seraient prévus pour cette catégorie.

Aucune démarche n’est nécessaire pour toucher la prime exceptionnelle de rentrée. Elle sera versée automatiquement durant le mois de septembre. Par ailleurs, elle n’a aucun effet sur l’habituelle allocation de rentrée scolaire, versée à plus de 3 millions de familles à la mi-août.